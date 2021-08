Del saken





En studie fra Harvard-tilknyttede Brigham and Women’s hospital viser at sjokolade på morgenen, kan senke blodsukkernivåer og hjelpe kroppen med å forbrenne fett.

I studien var det 19 kvinner som har gått gjennom overgangsalderen. De spiste enten 100 gram sjokolade om morgenen eller om kvelden. De kunne rapportere at inntaket ikke førte til vektoppgang. Det påvirket også sult, appetitt og søvn. Det kunne også bidra til å forbrenne fett og redusere blodsukkernivået. Studien varte i to uker, og ingen gikk opp i vekt, skriver The Harvard Gazette.

Men eksperter er ikke overbevist

Ernæringsfysiolog, kvinnehelseveileder og yogalærer, Gunn Helene Arsky sier til KK at hun ser ingen helsefordeler i å spise hundre gram sjokolade hver dag.

– Det er ikke rart at kvinnene rapporterer om nedsatt søtsug når de må spise 100 gram sjokolade om dagen – det er MYE! Tar knekken på det meste av søtsug, sier hun og legger til at de mister også appetitt.

– To uker var antakelig ikke nok til å se store forskjellen – vi svinger jo i vekt gjennom menstruasjonssyklusen, for eksempel. Om man spiser 100 kalorier ekstra hver dag i et år, derimot, mener hun.

Fagansvarlig for kosthold & ernæring i Roede AS, Karoline Steenbuch Lied sier til KK at dette er en veldig liten studie, gjort på kvinner som har vært gjennom overgangsalderen. Hun mener det er et svært begrenset utvalg, og at studien varte bare i to uker.

– 100 gram sjokolade hver dag bidrar med mye energi, sukker og mettet fett, og passer ikke inn i et sunt, balansert og variert kosthold, sier Steenbuch Lied.