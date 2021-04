Del saken





Det følgende er hentet fra en pressemelding fra Nytelse.no formidlet av NTB:

14. april er det kake og oralsexdagen. Dette er et motsvar til guttas «Biff&Blowjob dag»! Kake og oralsex dagen handler om å sette kvinnens nytelse i sentrum. Det handler om å lene seg tilbake og nyte det beste verden har å by på, kake og oralsex, heter det i pressemeldingen.

«Cake and Cunnilingus Day» har blitt feiret i flere land siden 2006 for å sette fokus på kvinnelig nytelse og orgasme.

Sexolog Maria K. Ebbestad mener at oralsex er den beste måten å varme opp en kvinne på:

Slik gir du henne god oralsex ifølge Nytelse.no:

Ikke stup rett ned

Å rive dynen til side og stupe rett ned mot målet er ikke opphissende. Forventning er halve opplevelsen. Jobb deg nedover kroppen hennes. Begynn med herlige kyss på munnen, før du jobber deg nedover kroppen hennes. Kyss, slikk, småbit og lek. Hoftene hennes bør presse seg mot deg (som et forsøk på å få fortgang i ting) før du går videre. Lytt til hennes lyder og signaler, og få henne til å be om mer før du øker intensiteten!

2. Hardt er ikke alltid en vinner…

Man bruker mye tid på å lese om at alt bør være hardt når man skal ta skrittet inn på soverommet. Men dette gjelder ikke nødvendigvis for tungen. Mange durer i vei med en hard og bestemt tunge på klitoris. Men bruk heller en myk og flat tunge! Test i din egen håndflate først.. Kjenn at det er et punkt på tungen som er litt hardere enn ellers, dette området kan du bruke til å stimulere klitoris! En flat og myk tunge treffer et større område og kan derfor gjøre underverker på et stort område, ikke bare på klitoris!

3. Maktposisjon

Vanligvis ligger hun på ryggen og bare nyter, og det er helt supert! Men hva med å la henne ha maken et øyeblikk? La hun sitte over deg. På den måten kan hun presse seg ned, eller trekke seg unna ettersom hun selv ønsker.

4. Dekk henne til

Ikke ta av trusene med en gang.. Tilfredsstill henne gjennom trusestoffet. Men om hun velger store bomullstruser kan dette punktet sløyfes…

Hvis du har litt problemer med å finne områdene som rocker hennes verden, tar du fingrene hennes og former to fingre til en “v”, så plasserer du hånden hennes på underlivet. Hun vil da automatisk lage en “ramme” rundt det området hun vil at du skal fokusere på.

5. Samle baktroppen

Ved å sprike med fingrene og ta et fast grep om baken hennes, samler du baktroppen. Klem til og begynn å rotere i store, brede bevegelser. Dette føles godt fordi det indirekte stimulerer analområdet- et veldig følsomt område for både kvinner og menn.

6. Skap magi

Skill kjønnsleppene med fingrene, finn klitoris og stryk mykt og langsomt RUNDT klitoris, ikke på den. Lag så lange bevegelser over hele vagina-området med en flat og myk tunge. Bytt på teknikker, prøv forskjellige ting frem til hun stønner av nytelse! Da må du være mer trofast mot FÅ teknikker….

7. Ikke skryt av teknikker

Ikke bytt teknikk for ofte, og spesielt ikke når hun nærmer seg klimaks. Når hun nærmer seg orgasme må du for guds skyld ikke bytte teknikk! Da kan det hende at hun ikke oppnår orgasme allikevel.. Hold deg til det du gjør, men gjør det gjerne litt hardere. Om en jente sier til deg «akkurat slik», «fortsett sånn» eller noe lignende, bare fortsett i samme tempo. Mange menn blir altfor gira og kjører på.

8. Nå gjelder det!

Orgasmene til kvinner varer mye lenger enn en manns, og mange slutter å stimulere når orgasmen kommer. Det må man ikke! Da må man bli med henne gjennom det! Hold det gående med langsomme og varsomme strøk til hun skyver deg unna ( For det gjør hun nok etter hvert, fordi klitoris er så følsom etter orgasmen)!

Så da gjelder det, den 14. april.