K-popstjernen Kim Jae-joong risikerer fengsel etter en aprilspøk, som påsto at han var smittet av coronaviruset og lå på sykehus.

Popstjernen etterforskes for å ha formidlet falsk informasjon og risikerer fem års fengsel eller en bot på tilsvarende 90 000 norske kroner, melder South China Morning Post.

Kim Jae-joong hevder selv at spøken i april ble lagt ut for å bevisstgjøre om farene ved coronaviruset.

Etter skarp kritikk fra Kim Jae-joongs 1,9 millioner følgere på Instagram, er både aprilspøken og forklaringen blitt slettet fra kontoen hans.

Strenge regler i Sør-Korea

En representant for Korea Centers for Disease Control and Prevention, som leder Sør-Koreas kamp mot coronavirusutbruddet, forteller til South China Morning Post at det pågår etterforskning av Kim Jae-joong, som er et tidligere medlem av guttebandet TVXQ og nåværende medlem av duoen JYJ.

Representanten sier at Kims sak innebærer spredning av falsk informasjon, og at myndighetene diskuterer hvordan straffen skal gjennomføres.

Sør-Korea, som har 52 millioner innbyggere, har lyktes godt med å begrense coronasmitte, delvis ved svært strenge tiltak som å sperre folk inne.

Rundt 10.000 personer skal ha fått påvist coronasmitte i Sør-Korea, og for 174 har dette fått dødelig utfall.