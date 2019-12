Del saken





Shurika Hansen har mange baller i luften. Hun er en engasjert eks-muslim, samfunnsdebattant, kommentator for Resett og redaktør for Xstra. I tillegg er hun styreleder i Ytringsfrihetsforbundet.

1) Hva motiverer deg til å stå opp hver morgen?

Som regel tanken på en varm kopp kaffe og tanken på at jeg er så heldig som får oppleve enda en dag. Jeg har barna annen hver uke, og dagene er ikke helt like. Den ene uken nyter jeg å jobbe fra senga med en kopp kaffe og alene med mine egne tanker. Den andre uken står jeg opp og forsøker å gi mine barn en god og stressfri barndom.

2) Har du noen gang vært forelsket

Ja, det har jeg noen ganger. Jeg er det nå også.

3) Hvor er du om fem år

Da er jeg mest sannsynlig ferdig med bok nummer tre. Mine barn er også eldre og forhåpentligvis fortsatt friske og lykkelige. Jeg jobber mest sannsynlig med Xstra.no fortsatt. Også har kanskje min bedre halvdel og jeg løpt den maratonen vi har snakket om.

4) Har du noen forbilder?

Ja. Blant annet min mor som er modig, forståelsesfull, generøs og kjærlig. Jeg har sagt mye og gjort mye som strider mot hennes tro og hun har aldri under noen omstendigheter snudd ryggen mot meg slik mange har krevd av henne. For det kreves mot å være min mor. Også beundrer jeg mennesker som klarer å stå for noe og som er tro mot seg selv.

5) Om du kunne ha en superkraft: Hva/Hvilken ville det være?

Evnen til å bli usynlig i noen situasjoner. Jeg er veldig nysgjerrig og det er en del samtaler der jeg skulle gjerne vært en flue på veggen.

6) Hva er lykke for deg?

Lykke for meg er en kopp kaffe, en god klem fra noen jeg er glad i, en gåtur, en god middag. Lykken er med andre ord noe jeg opplever daglig og mange ganger om dagen. Lykke er også å se mine barn og de nærmeste være friske og ha det fint.

7) Hva er favorittmåltidet ditt?

Jeg elsker mat, og har flere favoritter, men akkurat nå må jeg svare sushi

8) Om du kunne ha middag med hvem som helst: Hvem ville du valgt?

Det måtte vært Kris Jenner. Jeg ville spurt hvordan hun klarte å gjøre alle hennes døtre mulitimillionærer kun ved en sextape. Det er virkelig talent det. Utenom det må det være min farmor. Jeg har hørt at jeg er ganske lik henne, men hun er død. Jeg vil spørre henne om hvordan hun våget å være så tøff i en tid der det ikke var mulig for kvinner å være så høylytte.

9) Om du kunne ha vært hvor som helst i verden: Hvor ville du helst vært nå?

Jeg nyter opplevelsene der jeg er og med menneskene jeg er med. Det er sjeldent og kanskje aldri tilfellet at jeg tenker at jeg burde vært et annet sted. Det er kanskje fordi jeg velger nøye hvem jeg skal henge med og hvilken verdier de bør ha.

10) Har du et livsmotto? Hva er i så fall ditt livsmotto?

Lev hver dag som om det var din siste. Så ordner det meste seg uansett. Jeg har sett altfor mange mennesker dø for unge til å ta livet for gitt. Livet er dyrebart for å henge med mennesker og situasjoner som gjør deg ulykkelig. Har kanskje ikke noen konkrete livsmotto, men jeg elsker å leve, og setter stor pris på hver eneste morgen jeg får lov til å starte på nytt.