Del saken





I et videointervju med Jimmy Kimmel meddelte superstjernen at hun er en født agrofob.

– Jeg har agorafobi. Så dette er en slags drøm for meg. Ikke en drøm, det er åpenlyst et mareritt, men for meg personlig har det ikke vært en stor utfordring.

Dette til tross for at hun har vært isolert i tre uker. Videre gjennom Se og Hørs reportasje kommer det frem at Aniston får tiden til å gå fortere ved å gjøre husarbeid. Mer spesifikt nevner hun ommøblering og oppvask. Sistnevnte omtales som en favoritt siden man i tillegg til å vaske kopper og kar, også vasker hendene.

Ellers nevner Aniston at hun finner det utfordrerne å ta innover seg alle nyhetene i forbindelse med viruset. Av den grunn har hun valgt å begrense nyhetssendinger til en gang hver morgen og kveld.