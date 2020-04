Del saken





Det er gått et halvt år siden innspillingen av «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i Sør-Afrika. I serien på TV Norge skulle Jan Thomas velge mellom 12 ulike friere.

– Jeg har så absolutt funnet kjærligheten, sier Jan Thomas.

Det avgjørende valget mellom de to siste frierne ble svært vanskelig for Jan Thomas. Han trengte rett og slett mer tid en programformatet tillot. VG skrev 30. mars:

«Da Harlem Alexander (32) og Thor Ottarsson Eikland (28) sto klare for å få den avgjørende beskjeden, forklarte Jan Thomas at han trengte mer tid.»

Les også: «Hvem er redd for kuk?» Jan Thomas (52) på kjærestejakt

Mandag 6. april ble det kjent at Harlem Alexander (32) ble den utvalgte. Nå har paret flyttet sammen, men vil foreløpig ikke definere seg som samboere.

– Alle har et behov for å definere hva vi er. Det fine med Harlem, er at alt er så naturlig. Kall det kjærlighet eller kjemi. Men sånn utad for ordens skyld, så heter det vel kjæreste. Ja, vi er kjærester, sier Jan Thomas til VG.

Jan Thomas mener realityserien handlet om nettopp kjærlighet. Han drømmer om en global aksept for kjærlighet også blant menn, men vet at fortsatt er det land der slik kjærlighet straffes med døden. Han beskriver det «som å vinne i Lotto» at han er født i Norge.

Kjendisstylisten er også fornøyd med at programmet ikke ble fylt med krangling, intriger og sex.

Måtte folde det hemmelig

På grunn av kontraktsforhold måtte paret holde forholdet hemmelig til siste episode var vist på TV.

– Egentlig har Jan og jeg levd i karantene i et halvt år, fleiper Harlem.

– Og nå når vi endelig kan komme ut av skapet, får vi ikke lov, sier Jan Thomas med henvisning til viruskrisen.