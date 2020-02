Del saken





Mannen med Norges høyeste splitthopp og en av våre mest folkekjære artister, Jahn Teigen, er død, 70 år gammel.

Teigen ble født 27. september 1949 i Tønsberg og startet sin lange karriere på 1960-tallet, men fikk sitt store gjennombrudd som soloartist i Melodi Grand Prix i 1978. Da vant han den norske finalen med «Mil etter mil».

I den internasjonale finalen endte det med null poeng. Det gjorde ham bare mer populær her hjemme, og «Mil etter mil» ble en stor hit.

Crazyhumor

Teigen var en gjenganger i Melodi Grand Prix, i 1976 ikledd skjelettdrakt. Crazy-humor ble det mer av i gruppa Prima Vera, der Teigen sammen med Herodes Falsk og Tom Mathisen ga ut en rekke album, blant dem kjempesuksessen «Brakara» i 1978.

Teigen samarbeidet tett med Herodes Falsk. Da han i 1975 ga ut sin første av mange soloplater var det med tekster av Herodes Falsk og tittelen «Teigen synger Falsk».

Hederspris

Med låter som «Optimist», «Det vakreste som fins» og «Min første kjærlighet» har Jahn Teigen solgt flere millioner plater og ble tildelt hedersprisen under Spellemann-utdelingen to ganger.

–Jahn Teigen har i perioder holdt en hel bransje i live. Han har vært tro mot populæruttrykket, og helt siden 60-tallet har han levert låter som i dag er å betrakte som folkeeie, sa Tore Hansen på vegne av Norsk Artistforbund da Teigen fikk Artistforbundets ærespris.

– Nå er det på tide at pop blir stuereint. Jeg håper slike priser som dette kan være til hjelp, var budskapet fra Teigen da han fikk æresprisen i 2002.

Statue i hjembyen

Om stuereint er det samme som prisbelønt, ble Teigen bønnhørt. I 2010 ble han slått til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og i 2012 ble han innlemmet i Rockheims Hall of Fame. Samme år sto en statue av ham ferdig i hjembyen Tønsberg.

Men det spørs nok om han noen gang i karrieren har fått flere presseoppslag enn da han i 1984 giftet seg med Anita Skorgan. Pressen elsket eventyret om villmannen og klovnen Teigen og den skikkelige, pene Anita Skorgan. Samme år som de giftet seg fikk de datteren Sara, som ble en av 1980-tallets mest omtalte babyer.

Ekteskapet varte bare i fire år, men de to forble gode venner, og i 2009 gjorde de braksuksess med showet «Jahn Teigen fra Tønsberg».

Skapte glede

Teigen medvirket også i flere musikaler, blant annet «Rocky Horror Show», «Fantomets glade bryllup» og «Fisle Narrepanne i Tyrol». De to siste var han også med å skrive.

– Han er en ikonisk artist. Det finnes ikke mange som både er likt av progfolk og bestemor på Løten som synger med på «Det vakreste som fins», konstaterte Christer Falck i plateselskapet C+C Records i forbindelse med Teigens 70-årsdag i september.

Falck varslet samtidig utgivelse av en samleboks med alle Teigens soloplater, som trolig kan ventes i april.

«Ikke som alle andre»

Teigen slapp selv låten «Ikke som alle andre» på bursdagen, skrevet sammen med vennen Øystein Wiik. Han skrev også manuset til musikalen «Optimist», som sist høst gikk for fulle hus i Oslo.

Jahn Teigen har gjennom sin karriere friskt blandet sjangere og krysset grenser, og ikke vært lett å sette i bås. Selv oppsummerte han det slik etter å ha vandret rundt i sitt eget liv, i utstillingslokalene på rockemuseet Rockheim i Trondheim i 2012:

– Jeg er vel en slags entertainer. Men drivkraften har hele tiden vært å bruke det jeg kan til å skape glede.

Herodes Falsk hyller vennen

Du var unik, skriver Herodes Falsk i et minneord om vennen Jahn Teigens bortgang.

– Takk for alt, Jahn! For all moro, sanger og sketsjer vi laget sammen – og for at vi var ordentlige kamerater, skriver komikeren Kim Bård Hansen, bedre kjent som Herodes Falsk på Facebook.

– Du var unik, den beste, ingen kan erstatte deg, verken på scenen eller bak. Du vil alltid være med oss, skriver han videre.

Sammen med Jahn Teigen og Tom Mathisen utgjorde Herodes Falsk på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet humorgruppen Prima Vera, som ga ut seks album, laget film og musikal.

Prima Veras andre plate «Brakara» solgte over 100.000 og var på den tiden en av Norges mest solgte plater.

Benedicte Adrian: – Teigen var helt unik

– Jahn Teigen har betydd utrolig mye for meg både personlig og profesjonelt, sier artist Benedicte Adrian.

Allerede i 1979, som 15-åring, traff Benedicte Adrian Jahn Teigen for første gang. Det gjorde hun i forbindelse med TV- programmet «Halvsju» – der hun, Ingrid Bjørnov og Teigen alle var gjester.

– Jeg var stor fan allerede, og det å få treffe ham var stort. Han ble en slags mentor, sier Adrian til NTB.

Hun husker ham ikke minst for det store motet, det at han alltid sto på sin rett til å være litt gæren.

Bøddel

– Han var så proff og seriøs – og samtidig fullstendig uforutsigbar. Han ble laget i en helt unik støpning, det fantes bare en som ham – og han vil bli dypt savnet, sier artisten videre. Og minnes tiden de hadde sammen i rockeoperaen «Which Witch».

– Jeg husker godt da vi kontaktet ham i 1987 for bøddel-rollen. Det førte til et langt samarbeide, både i Norge og i London, og jeg vet at dette var opplevelser og erfaringer han satte svært høyt. Selv tenker jeg på dette samarbeidet som en skatt, sier hun – og understreker at Jahn Teigen var en artist som nektet å la seg sette i bås.

Filosof

– Utad var han en klovn, men det var filosof han egentlig var. Du kunne ikke bare si «hei», og «god dag» til ham, han ville i dybden og reflekterte og grunnet over alt mellom himmel og jord.

– For meg sier bildet av Jahn Teigen i skjelettdrakt det aller meste om ham: Musikalitet, originalitet – og dette helt utrolige motet og det avvæpnende smilet. Her hadde du en artist som var umulig å målbinde, og han har alltid motivert og inspirert meg – til å våge.

Fakta om Jahn Teigen

* Ble født Jan Teigen, 27. september 1949 i Tønsberg.

* Ga ut mer enn 40 album og mer enn 60 singler.

* Har konkurrert i 14 finaler i Melodi Grand Prix, noe som er mer enn noen annen artist.

* Deltok også i Melodi Grand Prix som programleder, kommentator og en rekke ganger som pauseunderholder.

* Representerte Norge i Eurovision Song Contest tre ganger:

«Hvor er du?» 1974

«Mil etter mil» 1978

«Do re mi» 1983.

* Medlem av flere band, blant dem Popol Vuh (senere Popol Ace), Lions of Judea og Prima Vera.

* Mottok en rekke priser for sitt virke som musiker og artist. Fikk hedersprisen under Spellemannprisen i 1983 og 2009.

* Utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2010.

* Innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2012.

* Gift med Anita Skorgan 1984–87. Én datter, Sara Skorgan Teigen.