Skuespiller Jada Pinkett Smith og komiker, artist og skuespiller Will Smith har til nå blitt ansett som et av Hollywoods mest stabile par. De har vært gift i nær 23 år og regnes som livspartnere.

Men det har vært spekulasjoner om at bak den vellykkede fasaden har det vært et åpent ekteskap. Men de selv har benektet alle slike rykter.

Brått kom det mer ved på det bålet. Artisten August Alsina (27) påstår i et intervju med Us Magazine at han har hatt en affære med Jada. Mer oppsiktsvekkende er at Will Smith skal ha gått god for dette.

– Faktisk så satt jeg meg ned med Will og hadde en samtale om deres endring fra ektefeller til livspartnere, som de har snakket om flere ganger. Han ga meg sin tillatelse, hevdet 27-åringen, skriver Se og hør.

Det ble først benektet, men så ble det bekreftet. De hadde et forhold for fire år siden. Men da var Jada Pinkett Smith separert og hun trodde ekteskapet var over.