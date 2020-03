Del saken





Forfatteren J.K. Rowling dropper lisensavgifter, slik at lærerne kan legge ut videoer av seg selv mens det leses fra «Harry Potter»-bøker for elevene under coronavirus-perioden.

For å bremse spredningen av coronaviruset, har skoler over hele verden stengt, og mange lærere underviser eksternt, ved hjelp av videokonferanseplattformer.

For å hjelpe til med å støtte lærere og barn i løpet av denne tiden, har forfatteren J.K. Rowling droppet rettighetsavgiftene for sine «Harry Potter» bøker til og med juli, melder Insider.

Magiske bøker, som har begeistret millioner

Forfatter J.K. Rowling har bestemt seg for å gjøre livet litt hyggeligere og enklere for lærere som utdanner studenter eksternt under coronaviruspandemien.

Når rettighetsspørsmålet nå er løst vil det tillate lærere å ta opp bøker fra Potter-serien og dele disse via videoer på skolens plattformer uten å måtte betale et gebyr.

På sin hjemmeside forteller forfatteren og hennes litterære agent, Blair Partnership, hvorfor de følte behov for å gjøre bøkene tilgjengelig gratis i denne utfordrende tiden.

De sa at de «anerkjenner viktigheten av å dele historietid og lese høyt i tider med motgang.»

Ifølge Insider har Rowling lenge vært kjent for sin filantropiske innsats. Forfatteren, som en gang slet økonomisk som enslig mor, har gitt bort minst 150 millioner US dollar gjennom årene.

Det inkluderte en donasjon på 18,9 millioner US dolalr til University of Edinburgh i fjor. Institusjonen brukte midlene til å støtte multippel sklerose-forskning og de kalte opp en bygning etter Rowlings mor, Anne, som døde på 45 år gammel av komplikasjoner knyttet til multippel sklerose.

Fakta om Harry Potter

Harry Potter er en romanfigur som er hovedperson i en serie barnebøker av den britiske forfatteren J. K Rowling.

Harry Potter er en foreldreløs gutt med magiske evner som havner på trollmannskolen Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. På Galtvort kommer Harry Potter i huset Griffing (Gryffindor) sammen med vennene sine. Ved seriens begynnelse er Harry elleve år gammel.

Hver av bøkene i serien skildrer et år ved skolen og alt som skjer med Harry og vennene hans. Hver bok begynner tidlig i fortellingen å bygge seg opp mot en spenningstopp, der Harry Potter ender i en kamp.

Bøkene om Harry Potter er blitt en sensasjonell verdenssuksess. De er oversatt til en lang rekke språk og har satt nye salgsrekorder. Av den sjuende boken ble det solgt 11 millioner eksemplarer i Storbritannia og USA på den første salgsdagen i 2007.

Bøkene har også vakt begeistring blant kritikerne for sine litterære kvaliteter og er blitt tildelt en lang rekke priser. Det blir ofte påpekt hvor verdifullt det er at Harry Potter-bøkene vekker leselysten og stimulerer leseferdigheten hos millioner av barn.

