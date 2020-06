Del saken





President Gudni Johannesson ble gjenvalgt til posten med en stor margin ned til sin eneste utfordrer, Gudmundur Franklin.

Han fikk hele 92,2 prosent av stemmene, skriver Berlingske.

I et intervju med TV-stasjonen RUV sier Johannesson at han går de neste fire år i møte med ydmyghet. Og til tross for at han ikke er Liverpool-supporter, fremhever han Jürgen Klopp som sitt forbilde som leder:

– Han har vist ansvarlighet, men også ydmykhet. Han er et konkurransemenneske, men også høflig. Klippefast, men ydmyk. Det er sånn gode ledere er, og det er en slik president jeg vil være de neste fire årene.

Les også: Bill Shankly, legenden som aldri glemte sine røtter

Johannesson er professor i historie, og gikk til valg som partiløs i 2016. Budskapet var å skape en nasjonal samling etter finanskrisen og en rekke skandaler, hvor blant annet daværende statsminister ble felt av de såkalte Panama-papirene.

Den gjenvalgte presidenten har markert seg som en forkjemper for LGBT-rettigheter, og er flere ganger observert mens han rydder søppel i hovedstaden Reykjavik.