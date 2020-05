Del saken





De skadelige virkningene av å skrike til barnet eller få barnet til å skamme seg er godt kjent.

Å kjefte eller mase på barna for adferd som ikke skader noen er ikke særlig lurt. Det bør foreldre aldri gjøre, sier Alan Kazdin, leder for amerikanske Yale Parenting Center og forfatter av over 700 artikler og bøker om barneoppdragelse.

Han gir eksempler som at barna spiser erter med fingrene, eller hilser på folk uten øyekontakt. Om man som forelder ønsker varig endring i en adferd, finnes det ikke bevis for at det er effektivt å kjefte, ifølge en artikkel i Aftenposten.

Grip barna i å være gode

Vi skal heller ta barna når de gjør noe godt, mener Daniel Bagner. Han er professor i psykologi og leder for studier av små barns oppførsel ved Florida International University.

Altså: Gi barna ros når de plukker opp en ert med en skje, eller ser på folk når de hilser.

– Det er viktig at foreldrene gjør det umiddelbart etter barnets positive adferd, sier Bagner.

Hvis barna dine ikke lykkes helt, la oss si at barnet forsøker å balansere erten på en gaffel, men gir opp og deretter spiser med fingrene, så skal man gi ros for forsøket. Det blir som å gi barna ros for at de smaker på nye ting, uten å kjefte hvis de ikke spiser opp alt.

Konkurranse

Man kan også benytte barnas iboende konkurransementalitet:

Si til barnet: «Nå skal vi ha en konkurranse! Vinneren er den som klarer å legge en ert på gaffelen og føre gaffelen til munnen mer langsomt enn de andre. Se her, jeg skal vise deg.»

Barna elsker å være bedre enn foreldrene. Jane McGonigal, forfatter og leder for spillforskning- og utvikling ved Institute for the Future, bruker elementer fra spillverdenen:

– Jeg skaper et spill hvor jeg spør barnet om å hjelpe meg med å gjøre det jeg ønsker at barnet skal gjøre. Jeg ber barnet prøve å ta meg i å spise med fingrene i stedet for å bruke gaffelen. Eller legge merke til om jeg ikke ser folk i øynene, sier McGonigal.

Hvorfor det er så viktig å få barna til å spise erter med alt annet enn fingrene, sier artikkelen ingenting om. Men teknikkene kan nok også brukes for å endre den adferden du som forelder irriterer deg mest over.

Og stemningen i huset blir trolig bedre med mer ros og mindre kjefting. Eller lager vi en generasjon av «snøfnugg» på denne måten?