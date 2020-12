Del saken





Anna-Sabina Soggiu er singel, hun sier at 2020 har vært et tøft år.

– Kjære helseminister, jeg orker det simpelthen ikke!, skriver hun på NRK Ytring , og forteller hvorfor:

– Vi fikk juling denne høsten, vi single, barnløse og aleneboende.

Hun er sosionom og sier at det blir viktigere i kriser å spikre fast trange normer – for å gjenvinne og holde kontroll på befolkningen. Hun forteller at hun ikke har så mye å gå på lenger.

– Jeg veksler mellom resignasjon og vilt raseri de gangene myndighetene ber oss om å innordne oss i rekka, sier hun, og legger til:

– De av oss som ikke tramper nok i takt.

Soggiu føler at isolasjonen er et faktum, og det er så kjipt at hun mister personligheten.

– Normen vant. Det eneste som nå er tillatt, er det kjernefamilier synes er gøy: Breddeidrett, tur i skog og mark – og å henge hjemme og kjede seg i hjææææl!

Hun mener at vi i år har fått hamret inn anbefalinger, påbud, forbud og regler.

– Ikke kyss, ikke drikk, ikke pul. – Ikke, ikke, ikke!