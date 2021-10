Del saken





– For å ha god psykisk helse er det viktig å gjøre noe for andre, ha gode relasjoner og kjenne tilhørighet. sier psykiater og førstelektor Anne Kristine Bergem til klikk.no.

I en tidsalder hvor tid er en mangelvare, bør vi allikevel sette av tid til å bety noe for andre, og tillate andre å bety noe for oss. Dette krever at vi tillater oss selv å være sårbare og slippe inn andre og ta sjansen på å bli såret.

Å være sårbar overfor den andre setter oss i en situasjon der maktbalansen er skeiv i en kort periode, men det betyr slettes ikke at det er så ille. Når vi deler våre innerste tanker, frykt og følelser med andre vi er fortrolige med, kobler vi oss til dem på et dypere nivå. Dette bidrar blant annet til at vi blir bedre kjærester.

Gi tid

– Ta noen aktive valg, spør deg selv hvordan du vil bruke tiden din og hva som gjør deg godt. For de fleste av oss føles det godt å være tilstede i hverandres liv, å få lov til å bety noe for andre og gjøre noe for andre. Det å gi tid handler også om å gi tid til seg selv, å tørre å kjenne etter hvordan du selv har det, sier Bergrem.

«Gi Tid» var nettopp temaet for Verdensdagen for psykisk helse i år. Bergrem er opptatt av at vi må la andre mennesker angå oss.

– Det handler noen ganger om at vi må ta en sjanse, gå litt ut av komfortsonen. Å gi betyr også veldig ofte å få noe tilbake, så hvis vi ikke bruker tid på mennesker rundt oss eller er tilstede i menneskemøtene så gir vi også et signal om at vi kanskje ikke er så viktige for hverandre?

Vær tilstede, legg bort mobilen, si hei til folk. Ta vare på vennskap, det betyr mye. Klikk.no har snakket med Hege (51) og Kristin (55), som har vært gode venner i 13 år. Vennskapet pleier de ved å være impulsive i hverdagen og invitere hverandre på tur og en god prat.

– Vennskapet vårt betyr veldig mye for meg. Noen mennesker får man bare energi av å omgås, så det å få til en tur etter endt arbeidsdag er rene vitamininnsprøytningen, sier Hege.

De går gjerne på tur sammen, og tiden de har sammen beskrives som gull «verdt».

– Jeg føler meg heldig som har en så god venninne i livet mitt. Å ha gode venner som stiller opp er ikke gitt og derfor prioriterer jeg også å sette av tid til å pleie vennskapet, forteller Kristin.

Disse to venninne er selvsagt svært heldige som kan leve livet på en så berikende måte med hverandres selskap. Men det er ikke alle som har det slik i Norge, og mange lever i en vond ensomhet i Norge.

Helsenorge.no anslår at omtrent 16 prosent av Norges befolkning melder om at de enten lider av litt, ofte eller mye ensomhet og isolasjon. Kvinner opplever ensomhet i større grad enn menn. Kanskje har dette sammenheng med at vi kvinner er mer familieorienterte og mer avhengig av sosiale treff enn menn?

Alene, men ikke ensom

Forskere mener at ensomhet i stor grad handler om forventninger til omgivelsene som ikke blir møtt. Det at mange føler seg ensomme selv om de er omgitt av mange er derimot et interessant fenomen. Med det mener forskerne at ensomhet er noe helt annet enn å være alene.

Ekstroverte er mindre ensomme enn introverte. Sistnevnte liker å være alene, men det betyr ikke at de misliker kontakt med andre mennesker og nære relasjoner. Disse har bare utfordringer med balansere mellom «min» tid og «vår».

Verdensdagen for psykisk helse under pandemien

Det er ingen tvil om at de siste to årene har vært tøffe for de aller fleste av oss. Økonomiske problemer, ensomhet, tap av arbeid og sosialt liv er bare noen av de få konsekvensene pandemien har ført med seg. Sosial isolasjon og usikkerhet har satt sine spor. Tema for 2021 er derfor økt fokus på ensomhet under pandemien. Budskapet er følgende for årets påminnelse.

:Vær oppmerksom

:Vær tilstede

:Følg opp

Deler av denne artikkelen ble først publisert i 2019.