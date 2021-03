Del saken





Vi har kvinnedag, morsdag, frigjøringsdag etc. Men denne var ny for oss: At 14. mars er selveste «biff og blowjob»-dagen.

Det er Side3 som fremhever denne viktige markeringen. De spør om mennene husket å gi sine kvinnelige partnere oppmerksomhet 14. februar, for å kanskje bli belønnet med en drømmedag med både biff og blowjobhttp://www.officialsteakandblowjobday.com/. Og dette skal være et virkemiddel i kampen mot brystkreft.

Biff er digg og blowjobs er flott, men brystkreft er ikke noe særlig, ifølge den offisielle nettsiden for dette internasjonale fenomenet. Så løsningen er å servere biff, gi en blowjob og donere penger innimellom alt dette.

Ifølge Side3, som har omtalt fenomenet i det de selv kaller en rekke prisvinnende artikler, «ser fenomenet ut til å bli en anelse populært også her i landet».

Det er vel helst opp til jentene. Vi tviler på at særlig mange menn vil protestere. Her er for øvrig en grei oppskrift på en perfekt biff. Blowjoben får dere finne ut av selv.