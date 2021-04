Del saken





Utseende er det første en ser, men for de fleste er ikke det viktigst. Det er andre ting som spiller inn.

Tiltrekningskraft er vanskelig å definere, forteller sexolog Suzann Larsdotter til VG, og sier at i begynnelsen kan det handle om utseende.

– Ved den første kontakten spiller utseende en rolle for at vi skal invitere inn en person, og for å danne oss en oppfatning av personen. Men ved nærhet over tid kan man tiltrekkes av personlighet. Men fordi utseendet er det første vi ser, har det betydning, sier hun.

Larsdotter sier at selv forskningen her er uenig. På den ene siden sier den at vi blir tiltrukket av de som likner på oss selv, slik som klasse, etnisitet, politisk ståsted eller religion. Men på den andre siden kan man også tiltrekkes av de som utfyller personers manglende egenskaper.

Et annet mysterium er de som har vært sammen med en «vanskelig» ender opp med en ny «vanskelig» i neste forhold. Sexolog Larsdotter kaller det fenomenet, en tvang til å gjenta.

– De utrygge tilknyttede søker gjerne samme ting i en partner. Har du hatt en utrygg relasjon til foreldrene dine kan det gjøre at du søker samme kvaliteter i en partner fordi det føles trygt. Og personer med trygg tilknytning finner ofte andre trygge personer.

Forsking har kommet frem til at det er syv ting som tiltrekker:

Det som er mest interessant er generøsitet, mange tiltrekkes av gavmilde personer. Moralsk engasjement er også noe som tiltrekker mye, særlig for kvinner, men ikke i så stor grad for menn. En gammel traver er «hard to get», det får den andre til å gjøre en innsats. En annen som har sneket seg inn er hva man kjøper i butikken, om en putter kurven full med klimavennlig mat. Det kan også være et sjakktrekk å huske litt, slik som navn og hvem de er, mener forskere. De sier også at et forhold kan lettere etableres om det er ønske å gjøre det seriøst. Til syvende og sist har forskning også avdekket at om en er ambisiøs i livet, med utdannelse og godt betalt jobb, så er en mer attraktiv enn de uten.