Del saken





Hvordan vise at du setter pris på din kone? Hvordan være en god mann? MSN har flere gode tips. Første tipset er, la henne sove, og når hun våkner: Server frokost på sengen.

Hvis det ikke er et must at hun må stå opp, så la henne bare sove videre! For en gangs skyld kan du lage frokost til ungene og ta oppvasken. Kona di vil bli glad og det vil du også.

Har dere endelig en lat lørdag eller søndag sammen? Stå opp litt før og lag frokost til henne! Hun vil sette stor pris på det, og hun vil garantert gjengjelde tjenesten ved en senere anledning.

Her er flere gode tips:

Avtal en kaffedate

Hvis du noen gang har hørt konen din snakke om et kaffemøte med venner, så vet du at det er en setting hun liker. En dag dere er ute, så går du først i køen og kjøper to kaffe, så finner dere en plass for å kose dere.

Tren med henne

Liker konen din å holde seg i form? Enten det er løping, svømming eller noe helt annet, bli med kona på en joggetur! Forskning viser faktisk at trening sammen vil øke parets mulighet til å forbli sammen.

Ta over hennes gjøremål

Gi kona di en etterlengtet pause ved å ta over hennes gjøremål. Det kan være klesvasken, oppvasken eller det å gi ungene et bad. Bare la henne sette seg ned og slappe av helt. Det viser at dere er sammen om dette her, og hun vil sette stor pris på at du faktisk også gjøre en innsats hjemme.

Gjør det hun har sagt du skal gjøre

Hos menn går ofte ting inn den ene veien, men ut den andre. Kona di har garantert sagt dette for flere uker siden, kjære, nå må du fikse vasken, eller nå må du rydde i garasjen. Ta ansvar, mann deg opp og utfør oppgaven. Kona di vil bli sjeleglad!

Lytt til henne!

Kvinner er vant til å kommunisere og lytte til hverandre, men menn vil ofte ikke følge med. Stopp med dette, så legg fra deg telefonen eller lignende, og gi henne 100% oppmerksomhet. Hun vil bli glad og alt blir mye triveligere, på alle plan.

Ha en krukke med minner

Dette er en utrolig enkel gave, men samtidig en vakker gave. Skriv ned spesielle minner på en lapp og legg dem i en krukke. Hver gang kona di føler seg litt nedfor eller lignende, tar du opp en lapp og leser opp noe spesielt dere har opplevd sammen.

Gi henne noe hun liker

Finn ut f.eks. hvilke blomster hun liker, og bare overrask henne en dag med en bukett. Kona di vil lyse opp av glede.

Lag middagen

Du trenger ikke å gå helt «Gordon Ramsay» på kjøkkenet. Men lager du middagen en dag, vil kona di bli sjeleglad. Orker du ikke å lage maten selv, kan du i hvert fall ta med hennes favoritt take–away mat.

Se verdien i hennes tanker og følelser

Vis takknemlighet ved å ikke bare lytte, men også sette pris på hennes tanker og følelser. La henne vite at du støtter henne emosjonelt og mentalt.

Vær på hennes side

Vær din kones beste venn ved å alltid støtte henne. Vis at du er på hennes side ved å alltid ha ryggen hennes. Du er villig til å gå distansen, hvis hun trenger deg til å gjøre det.

Gi henne tid til å slappe av

Enten kona di drar på jobb hver dag eller er hjemme med ungene, gi henne tid til refleksjon og avslapning. Hun vil bli gladere, og det vil også smitte over på ditt humør.

Gjør ærend med henne

Ikke la kona di gjøre alt! Bli med henne, eller rett og slett ta over hennes ærend!

Spander en dag på spa

Enhver dame vil sette pris på en spabehandling. Derfor skal du være en god ektemann, ved å la henne slippe å tenke over noe som helst og heller bare la henne slappe på spa en dag. Hun vil sette stor pris på dette.

Vis henne en perfekt dag

Spør kona di hva en perfekt dag innebærer for henne, så går du faktisk ut og gjennomfører det.

Fortell andre hvor fantastisk kona di er

Vil du at kona di skal føle seg utrolig bra? Da forteller du venner, kolleger og andre familiemedlemmer, at hun er helt fantastisk. Og hun skal selvfølgelig stå ved siden av deg, når du forteller det.

Gi henne en grunn til å dresse seg opp

Spander noen billetter til et teaterstykke eller en musikal, så vil kona di ta på seg en fantastisk kjole. Bra for deg, bra for henne som liker å kle seg godt.

Se på TV sammen

Det kan godt hende dere har en helt forskjellig smak når det gjelder hva dere liker på TV. Men av og til, sett deg sammen med kona og se på det hun ser på. Dere får kost sammen, og du viser faktisk at du bryr deg om hennes TV–vaner.

Komplimenter

Gi kona di komplimenter, ofte! Hun vil sette enorm pris på det.

Denne saken ble først publisert i 2018, men tåler en reprise!