Det er en vanskelig tid for intimitet, når kravene om sosial distansering gir frykt for kyssing og fysisk berøring.

Selv det å puste på hverandre kan være dødelig. Stress og frykt er svært negativt for vår libido. Og selv om vi finner lysten innenfor ekteskapets trygge rammer, er det vanskelig å finne ledig alenetid når ungene holdes hjemme 24 timer i døgnet.

Tidlig i pandemien var det mange som spekulerte i at coronakrisen ville føre til en «baby boom» neste vinter. For når samboere og ektepar ble tvunget til å være sammen hele tiden, ville dette føre til mer sex og ergo flere barn.

Nå sier eksperter at dette ikke vil skje, skriver Wall Street Journal (WSJ). Forskning viser at korte og mindre alvorlige kriser, som trusselen om en tropisk storm, riktignok fører til en økning i barnefødsler. Men når traumene blir langvarige og alvorlige over en lengre periode, som etter terrorangrepet 11. september 2001, er effekten motsatt.

Folk føler for mye angst til å ha energi til et aktivt sexliv. I tillegg stiller man spørsmålstegn ved klokskapen i å få barn i en utrygg verden. Under coronakrisen er det dessuten noen som frykter at graviditeten og barnet kan skades av viruset.

– Det er en grunn til at gaseller ikke har samleie rett foran en løve, sier Justin Garcia, som er forskningsdirektør ved Kinsey Institute, Indiana University.

I tillegg har mennesker en genetisk bestemt tendens til å føle avsky for, og unngå, alt som har potensiale til å skade oss. Vi blir kvalme av avføring, mark og råtten mat. Denne avskyen kan virke inn også i forbindelse med coronaviruset: Vi kan føle vemmelse ved tanken på å være intime med vår kjæreste, rett og slett fordi vi frykter smitte.

Garcia og kolleger ved Kinsey Institute har gjennomført en studie som viser at halvparten av oss har mindre sex nå sammenlignet med tiden før pandemien. Samtidig er det en økning av seksuelle aktiviteter gjennom digitale hjelpemidler, slik som «sexting», sending av nakenbilder etc. Men slike aktiviteter gir jo ingen barn.

Hva er trygt?

Dr. Lauren Stretcher er professor i gynekologi ved Northwestern University. Hun har utarbeidet noen råd som kan veilede oss i hva som er trygt.

Det er for eksempel trygt å masturbere, så lenge man holder minst to meter avstand. Det er trolig trygt å ha sex med de man bor sammen med, hvis begge er monogame og overholder sosial distansering utad.

Det er derimot ikke trygt å ha sex med noen som har symptomer, og det er heller ikke tiden for å finne seg en ny partner. Ikke spesielt overraskende, altså.

Mindful sex

Enkelte tar til orde for å bruke meditasjon for å få et bedre sexliv. Lori Brotto er professor i gynekologi ved University of British Columbia i Vancouver. Hun har siden 2002 brukt såkalt mindful sex for å hjelpe kreftpasienter til å gjenfinne evnen til å bli seksuelt opphisset.

Nøkkelen skal visstnok være:

– Fokuser på tiden her og nå

– Man skal være medfølende og ikke dømmende

– Man skal scanne kroppen mentalt, og fokusere på anspente områder

– Man skal fokusere på pusten

– Man skal fokusere oppmerksomheten på berøring hvis angsten kommer krypende.

Et siste og enklere råd er som følger: Hvis du ikke føler for å ha sex, så kan du enkelt og greit bare droppe det og finne andre måter å være sammen på.