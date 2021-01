Del saken





Forskere studert skilsmissebarns humør etter at de har blitt voksne.

De fant ut at skilsmissebarn som voksne har et lavere nivåer av hormonet oxytocin, eller kjærlighetshormonet. Det produseres i hjernen når en føler seg oppstemt, skriver VG.

– Traume kan ses i oxytocinnivået, sier doktor og forsker, Kerstin Uvnäs Moberg,.

Studien er gjort på 128 personer i alderen 18-62 år. Av disse hadde 27,3 prosent skilte foreldre og snittalderen for deltakerne når foreldrene separerte seg var 9 år.

Forskerne avdekket at skilsmissebarn i voksen alder hadde lavere nivå av oxcytocin i sammenlikning med andre.

Under studien fikk deltagerne en rekke spørsmål om barndommen, slik som deres forhold familie og venner. Blant annet foreldrenes hengivenhet, omsorg, likegyldighet, kontroll eller misbruk samt testpersonenes selvtillit, følelser rundt nærhet, deres behov for å bli godkjent og omsorg i forhold.

Deretter avla de en urinprøve. Det viste seg nivåene av oxytocin var betydelig lavere for personer som hadde foreldre som skilte seg under barndommen.

Skilsmissebarna opplevde sine foreldre som mindre omsorgsfulle og mer likegyldige. De fortalte også om mindre selvtillit, at de var mindre komfortable med nærhet og mer usikre i forhold.

– Tidligere studier har vist at jo flere traumer man har gått igjennom jo lavere oxcytocinnivå har man. Det behøver ikke være spesielt for bare skilsmissebarn, men dette resultatet tyder på at individene har vært utsatt for stress, sier Kerstin Uvnäs Moberg.