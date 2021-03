Del saken





Er du en av de som tror det er et mareritt å holde kroppen i god form?

Da bør du lese denne artikkelen om noen enkle grep som gjør at du kan holde deg i god form og alikevel føle at du nyter livet.

Det er ikke nødvendig med en streng diett

Godt trente mennesker forsøker ikke alle mulige former for dietter i den tro at de kan brenne fett. Årsaken til dette er at de gjør et sunt kosthold til en del av livsstilen sin. Nøkkelen her er å lytte til signalene kroppen din gir deg. Hva får deg til å føle deg vel? Hva slags mat gir deg en metthetsfølelse og energi hele dagen? Hva slags mat gir deg et en følelse av rå energi når du trener, og hva slags mat gir deg en generell følelse av velvære og selvtillit? Prøv forskjellige matvarer og finn det som passer for deg.

Finn en lykkefølelse av å trene

Hvis du synes trening er et ork, så er det på tide at du finner en annen måte å tilnærme deg treningen på. Folk som er i god form har funnet gleden i å trene. Det finnes mange måter du kan gjøre dette på. Det første du bør gjøre er å finne noe som passer deg. Hater du å jogge, men synes roing eller sykling er ok, så er ikke tredemølle noe for deg, men en romaskin for eksempel. Hva med å gå en lengre tur i godt tempo i skog og mark, eller sågar på et kjøpesenter hvis det er hva du liker. Ved å gå til kjøpesenteret og vandre rundt der i noen timer, så brenner du mer kalorier enn du tror. Finn noe som vil gjøre at du ser frem til den daglige treningen.

Prioriter din egen helse og form

Mange lar arbeid, famile eller sosiale sammenkomster bli til det viktigste i livet sitt. De som er i skikkelig god form gjør ikke det. De prioriterer heller å stå opp en time før man trenger det. Den eneste forskjellen på en som virkelig er i god form og en som ikke er det, er egentlig kun forpliktelser. Setter man det som en forpliktelse å prioritere sin egen helse foran alt annet, så er man der.

Unn deg noe godt å spise eller drikke

Veltrente mennesker unner seg både god mat og godt drikke en gang imellom. Selvsagt finner du de få som ikke har kroppsfett og som ikke unner seg så mye som en liten bit sjokolade en gang, men de skal du ikke tenke på. Gi deg selv en dag i uken hvor du spiser og drikker alt du har lyst på. Det er to gode grunner til dette. Den første er at du ved å gjøre dette ikke vil føle deg bitter og sur over ikke å kunne spise noe snop innimellom. Du vil også da ha noe å glede deg til og å se frem imot. Den andre er at kroppen din ved en konstant kalorifattig diett vil gå inn i en sparemodus hvor fettforbrenningen da vil gå veldig langsomt og kroppen heller vil bruke energi fra muskelmasse i stedet for fett. Ved å spise en god del kalorier en gang i uken, så forhindrer du dette, samt føler deg vel med god samvittighet.

Få nok søvn

Søvn er svært viktig. Du burde få deg 7-8 timer med god nattesøvn for at kroppen din skal være uthvilt og klar for neste dags dyst. Nok og god søvn gir deg energi, setter i gang metabolisme i kroppen din, reparerer muskler osv. Søvn er viktig for at du skal føle deg sunnere, i bedre form og som en gladere person generelt sett.

Hold sammen med andre som er i god form

«Du blir hva du spiser», er det noe som heter. Sannheten er mer at du blir den som du tilbringer mye tid sammen med. For du spiser gjerne det samme som dine venner når dere er sammen. har du venner og bekjente som deler ditt syn på et sunt og godt kosthold, er det langt lettere å ligge unna for mye fet fastfood-mat. Vær ikke redd for å prøve ut nye restauranter, oppskrifter og lignende, for å finne nye og spennende helsemessig gode retter sammen med dine venner.

Vær aktiv gjennom dagen

For mye stillesitting er det verste du kan gjøre for kroppen din. Har du en jobb som innebærer mye sitting, så er det viktig at du bruker tiden utenom så godt du kan. Gå for eksempel alltid i trappene i stedet for å ta heisen, og kom deg opp og rør deg når det er mulig. Det å gå i seg selv er kjempefin trening, så når det er mulig, så går du til og fra hva det måtte være. Forsøk å finne aktiviteter på dine fridager som innebærer fysiske utfordringer som sykkelturer, kajakk, skigåing osv. Gjør det samme når du har ferie. En aktiv ferie hvor du går mye, svømmer eller spiller tennis og andre fysisk betonte spill, er en mye bedre ferie.

Hvis du klarer å følge disse rådene så vil du være i samme gruppe som fysisk godt trente mennesker befinner seg i, og hverdagen fortoner seg som en helt annen. Den psykiske biten henger alltid med det å være i god fysisk form, så sliter du med depresjoner for eksempel, så er den beste medisinen du kan få, fysisk aktivitet.