Del saken





La oss si kjøleskapet på din lokale dagligvarebutikk er tomt for din favorittøl, og du kommer hjem med noen romtempererte pils. Hvordan kan du raskest mulig få deg en god, kald øl?

Side 3 har gjort et uhøytydelig forsøk, med utgangspunkt i et kjerringråd som florerer på sosiale medier for tiden. Der anbefales det å snurre vått papir rundt ølen og så plassere den i fryseren.

I kjøleskap

De fleste setter pilsen i kjøleskapet. Da tar det i overkant av tre timer å få senket temperaturen fra romtemperatur (21 grader) til ideell temperatur, som defineres som 6 grader.

I fryseren

Å legge øl i fryseren er som regel det desperate man tyr til om man vil ha ølen raskt kald. Da får du kald øl på 33 minutter, gitt en fryser som holder -20 grader.

I fryseren med papir

Dette er et dårlig kjerringråd, for det tar faktisk lenger tid, nemlig 45 minutter.

Lær av de proffe: isvann

Restaurantene bruker en kombinasjon av is og vann for å kjøle ned f.eks. hvitvin. Dette viser seg å være en svært effektiv metode også for nedkjøling av øl. Det er viktig at det er en blanding av is og vann, da omsluttes flasken fullstendig og kjøles raskere ned. Faktisk tar det kun 5 minutter.

Men hvis du tilsetter salt i vannet går kjøleprosessen enda raskere. En liten neve salt i vannet reduserer ventetiden til ca. 3,5 minutter.

Så da kan vi bare håpe at dere har tilgang på isbiter når nøden er som størst!