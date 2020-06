Del saken





I 1982 ble sjefen i den konkursrammede banken «Banco Ambrosinano» funnet hengt i London. Robero Calvi, eller «Guds bankier». Han var dømt til fengsel og ventet på en eventuell anke. Den katolske kirke sitter på ufattelige verdier, og det er en stor forskjell på børs og katedral.

Det har vært mye spekulasjoner om hva som egentlig foregår i Vatikanet.

Robero Calvi sto bak en finansskandale som rystet det internasjonale banksystemet. Og det også helt inn til Vatikanet. De var største aksjonær i Banco Ambrosinano, og det ble påstått at de også trakk i trådene. Vatikanet er ikke så kjent for å være så opptatt av etikk når det kommer til penger. Men det har vært vanskelig å komme til bunns i slike saker. Det er ikke så mange som snakker så mye og «løse tråder» pleier å «forsvinne».

Les også: En 100 år gammel drapsgåte – hvem drepte Joseph Bowne Elwell?

Det er ikke bare Vatikanet som ønsker hemmelighold. Italia har også en etablert mafia som også trenger det. Spørsmålet er om de to samarbeider, det ville i så fall være naturlig. Men det ser vi bare på film, slik som Gudfaren.

Calvi ble funnet hengt i et stillas under en bro over Themsen i London. På seg hadde han et falsk pass og en stor sum kontanter. Samt knuste murstein i lommene. Han hadde kjørt banken i grøfta og blitt dømt til fengsel, her ville et selvmord vært en naturlig forklaring. Men politiet var ikke sikre, det kunne like godt ha vært et mord. Det er tidevann i Themsen slik at den avdøde ble ikke funnet før vannstanden gikk ned. Det kunne ha vasket vekk mange spor. Det var et stillas under broen, hadde han gått ned det med lommene fulle av murstein, eller kan noen ha fraktet liket i en båt og hengt han opp der. Hans død kunne politietterforskningen fastslå, men om det var for egen hånd eller om han fikk hjelp er fremdeles en gåte.

Michele Sindona er en annen kjent italiensk bankier. Han hvitvasket penger for mafiaen og ble kåret til årets mann i 1974. Året etter kom det et børskrakk og banken raste som et korthus, da fikk han kallenavnet «Crack Sindona». Han fikk livstid, blant annet for drapet på en advokat. I fengsel døde han etter å ha drukket kaffe med cyanid. Her er også omstendighetene fremdeles uklare. Det er som regel lettere å se sammenhenger på film enn i virkeligheten.

Artikkelen fortsetter under.

Robero Calvi ble kalt Gud bankier, selv bankens regnskapsark var merket med teksten: «Takk Gud». Vatikanet var den største eieren av Banco Ambrosiano og de ble nødt til å dekke noe av kreditorers tap, men Vatikanet innrømmet ingenting.

Banken lånte stort av andre banker og pengene forsvant i Sør-Amerika. Ubekreftede påstander sier at Robero Calvi hvitvasket for mafiaen og at det var hele var styrt av Vatikanet. Det har også fremkommer beskyldninger om at mye endte opp i lommene på korrupte italienske politikere. Ja til og med Solidaritet i Polen skal ha fått noe, siden de var støttespillere til paven. Dagen før Calvi ble funnet død hadde han blitt avskjediget i unåde fra banken, og hans assistent hadde hoppet ut av vinduet fra femte etasje. Han etterlot seg et brev der han anklaget Calvi for alt. Det dødsfallet ble arkivert som et selvmord.

Dødsfallet har blitt tatt opp en rekke ganger, noen beryktede mafiamedlemmer har blitt tiltalt, men ingen av dem har blitt dømt. I 2007 konkluderte italiensk rett at det var et drap og ikke et selvmord. Siste tiltalte ble frikjent for drapet på Robero Calvi i 2011, men han satt allerede på livstid for andre mafiaaktiviteter.