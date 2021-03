Del saken





Saken startet med en mann tidlig i førtiårene som klager over at han kommer for fort. Vanligvis etter bare to minutter, skriver han og ønsker råd og tips.

Det er sexolog og familieterapeut Thomas Winther som er hyret inn av Nettavisen i sakens anledning.

Ganske kort tid

– Mange har en forventning om at man skal kunne penetrere i timer, men et gjennomsnittlig samleie – hvis vi snakker om penetrering – varer mellom tre og åtte minutter, svarer Winther som skylder på at pornoindustrien har «bidratt med mange feilkilder.»

Men mannen som klager, er ikke alene: Av menn som blir spurt er det cirka 30 prosent som bekymrer seg over å ikke kunne kontrollere utløsningen sin bra nok.

Rådet sexologen gir er følgende:

– Hvis dere kan ha sex uten penetrering først, kan du sørge for å gi henne orgasme med hender, munn, leketøy eller annet, og så kan penetreringen bli som den seksuelle desserten.

Kjør på!