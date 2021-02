Del saken





VG er flinke til å lokke sine lesere bak betalingsmur. Da få Xstra være flinke til å avsløre. Bak denne overskriften er det sykdommen «essensiell tremor», også kalt skjelvesykdom som skjuler seg.

Det er Carl-Erik Grimstad som er stortingsrepresentant for Venstre og tidligere soussjef ved Slottet som VG har fått til å stå frem.

«Skjelvingen blir tydelig når den rammede er i aktivitet, spesielt når hendene holdes ut fra kroppen. Den forsterkes også ved opphisselse, engstelse, og fysisk tretthet,» skriver VG.

– Det er synd at folk kobler skjelving og nervøsitet, og i noen situasjoner må jeg rett og slett si ifra om at jeg har kontroll og at jeg ikke er nervøs, selv om det ikke ser slik ut, sier Grimstad.

– Jeg putter hendene i lomma eller legger dem på bordet, for der ligger de stille. Jeg gestikulerer heller aldri med hendene selv om jeg blir ivrig, for skjelvingen blir bare enda verre når jeg blir oppjaget.

Det antas at 4-5 prosent av dem over 65 år og litt under 1 prosent av den totale befolkningen rammes av essensiell tremor, opplyser VG.