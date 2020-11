Del saken





Det er kvinne (23) som angivelig ønsker trekant med en ekstra kvinne, men hvor mannen sier nei. Ja, faktisk!

«I et par år har jeg blitt veldig tent på andre kvinner. Jeg føler meg ikke direkte bifil, men jeg fantaserer om trekant blant annet med samboeren og en annen kvinne. Jeg kan sitte for meg selv og onanere, og se på porno med enten trekant eller kvinner som onanerer alene. Dette tenner meg enormt!»

Hun og mannen har et barn sammen, for bare fire måneder siden. Nå er hun redd sex-livet blir for kjedelig. Men av en grunn Xstra ikke helt forstår, så vil ikke mannen være med på det.

Høres det litt merkelig ut?

Vel, uansett. Hun spør Nettavisens sexolog, Kristin Evjen, om råd.

Og hun er konstruktivt oppmuntrende, men advarer også:

Enighet er viktig. Begge må ville det, Evjen gir råd om at hvis det er en ekstra kvinne som skal inn i forholdet, bør det være kvinnen som velger henne ut – og motsatt hvis det skal inn en ekstra mann. «Dette for å unngå at mannen velger en kvinne han er tiltrukket av, eller kvinnen velger en mann hun føler seg tiltrukket av. Da kan dette bli brukt for å få kontakt med denne personen, noe som vil kunne være en trussel for forholdet. Det bør uansett være en person som begge føler seg trygge på, og er komfortable med.»

Evjen spekulerer i om mannens motvilje i dette tilfelle skyldes «at han kanskje er redd for å få følelser for den andre.»

– Hvis han skulle få følelser for den andre, hvordan ville du reagere på det? spør Evjen.

Advarslene

Evjen skriver at hun kjenner noen som har «trukket en venninne av kvinnen inn i et trekantforhold, der det endte med at mannen valgte venninnen.»

Hm, ja det er bittert.

Sexologen mener det må settes klare regler om hva som er tillatt og ikke. Hun ber også om at par tenker grundig over hvordan dette kan påvirke deres parrelasjon,

Sjalusi, tillit, respekt osv. kan visst settes på prøve.

