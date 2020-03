Del saken





Mandag 16. mars, første skoledag på hjemmeskolen. Det kunne vært en liberalistisk drøm, hvis det bare ikke var et så tragisk bakteppe.

Min familie er, som mange andre, kastet ut i en helt ny situasjon. Personlig jobber jeg hovedsaklig hjemmefra, men normalen er at jeg er alene hjemme på dagtid. Nå er huset fullt.

Barna er sendt hjem fra skolen, kona har hjemmekontor. Hverdagen må omorganiseres. Hva skal man gjøre? Her følger noen få tips, men husk: Dette er ingen fasit. Man må selv vurdere situasjonen ut i fra egne forutsetninger, barnas alder etc. Men det første tipset mitt er nok gyldig for alle:

1: Legg en plan

Hjemmekarantenen kan vare en stund. Det er godt mulig at barna ikke skal tilbake på skolen før etter påske. Det kan ikke bli som en lang helg uten rutiner.

Vi har satt opp en timeplan for barna. Tidlig opp, frokost som vanlig. Deretter skolens oppsatte skolearbeid, dette tar en times tid hver dag. Skolen fokuserer på norsk, engelsk og matte.

2: Fysisk aktivitet

Etter at skolearbeidet er gjort unna har vi et utvidet «friminutt». Siden både idrett og gym har pause, er det viktig å holde barna i fysisk aktivitet. Vi har satt opp trampoline i hagen, og kona tar barna med på tur hver dag hvis været er greit nok. Innendørs kan man ha styrketrening og andre aktiviteter.

3: Involver barna i gjøremål

I går bakte barna eplekake på eget initiativ. Barna kan bidra til matlaging, kanskje lære et par middagsretter som de kan glede familien med fremover. Små og store gjøremål i huset kan de også hjelpe til med. Hvis ikke barna dine kan vaske gulv eller støvsuge, så er dette en perfekt anledning til å gi litt tidlig voksenopplæring.

4: Lær barna noe nytt

Oppgavene skolen pålegger barna tar ikke noe særlig tid. Man spør seg: Hva gjør barna på skolen hele dagen?

Men dette har vi bestemt oss for å gjøre noe med. Mine barn skal i løpet av disse ukene få en overordnet gjennomgang av filosofihistorien, det ble morsomme diskusjoner og mange rare spørsmål allerede søndagskvelden 15. mars.

Filosofi er valgt kun fordi jeg kan noe om det. Hvis du er snekker så lærer du barna litt snekring, bruk noe du kan noe om. Helst et eller annet de ikke lærer på skolen. Dette har samtidig en positiv bieffekt:

5: Sett av tid til barna

Jada, jeg vet at akkurat din jobb er så ekstremt viktig. Slik føler vi det alle sammen, for hvem vil vel føle seg overflødig?

Men vi må ta oss av barna i en sånn krise. Det er bare ikke akseptabelt med 14 timer Play Station hver dag. Fredelig? Ja. Men sunt? Nei!

Med hjemmekontor er vi i større grad fleksible. Sett av noen timer til barna midt på dagen, når solen skinner og uteaktiviteter er mulig. Så kan vi voksne heller jobbe litt utover kvelden for å få fullført våre ekstremt viktige prosjekter. Vi har, tross alt, ikke så fryktelig mye annet å gjøre.

6: Gjør noe hyggelig, men…

Kveldene blir lange uten fotballtrening, vennebesøk og andre aktiviteter. Vi er jo hjemme, hele familien, hver dag. Da er det like greit å gjøre det beste ut av situasjonen.

Husk at det ikke er en evig helg vi er inne i. Følg en rutine. Men vi kan allikevel gjøre litt ekstra.

Ta deg tid til å lage barnas favorittmiddag. Jeg har lovt barna empanadas i løpet av uken, knall godt men litt jobb. Oppskriften finner du her.

Se en TV-serie sammen, eller noen gamle filmer. Vi har i tillegg valgt ut noen dokumentarserier barna kan se hvis de kjeder seg og vil se på TV. Så lærer de noe samtidig. Alt med krig, historie, dyreliv eller verdensrommet er populært hos oss, andre familier har andre interesser.

Og hvis du vil gi barna noe godt til kveldskosen, så er det frukt og bær som gjelder. Potetgull og smågodt kan vente til helgen.

7: Ikke stress barna

Barn har en levende fantasi. Vi holder ikke situasjonens alvor skjult. Mine barn får se nyheter, de forstår at vi er oppe i en krise. De har dog en fordel, siden våre barn ble advart noen uker før de fleste andre barn i Norge. Så dette kom ikke som et uventet sjokk.

Men de dype bekymringene man som voksen kan føle trenger ikke å deles med barna. Man trenger ikke legge ut om langsiktig økonomisk krise eller geopolitiske konsekvenser. Barn har ikke samme forståelse for tid som voksne. De må fokusere på et kortere tidsrom, som hvordan de neste ukene skal gå mest mulig smertefritt.

8: Husk at det er en grunn til at vi sitter her

Våre barn har forbud mot vennebesøk. Smittefaren øker radikalt hvis barn leker med andre barn. Vi har et unntak fra regelen, siden vi bor vegg i vegg med søskenbarna. Begrunnelsen er logisk nok at disse har vært så mye og tett sammen inntil nå, at eventuell smitte allerede vil være overført. Men dette forutsetter at hverken våre barn eller søskenbarna har kontakt utenfor familien.

Det burde kanskje være unødvendig å si dette, men: Ikke ta med barna på butikken. Ikke besøk syke besteforeldre eller andre sårbare i din omkrets. Hold kontakten digitalt.

9: Forbered deg på at dette kan bli langvarig

Vi voksne må mentalt forberede oss på at krisen kan bli langvarig. Vi kan gjerne håpe i det lengste at dette blåser over. Men det er nesten umulig å se for seg at dette ikke vil få dramatiske konsekvenser for økonomien, noe som vil påvirke oss alle.

Bruk tiden med din partner (eller med venner/familie hvis du er singel) til å tenke grundig på hvordan du og din familie er i stand til å takle en langvarig krise. Gjør tiltak der du kan. Er dette et gunstig tidspunkt for å stumpe røyken eller droppe snusen? Kutte ned på annet tullete forbruk? Har du forøvrig sagt opp fotballkanalene? Disse trenger du ikke på en god stund…

Sommeren er bare noen måneder unna. Vår familie bestilte flybilletter allerede før jul. Disse vil vi få refundert av forsikringen hvis reiseforbudet videreføres. Men vi er allerede i gang med å diskutere alternative løsninger for ferien. Det er mulig vi tvinges til å feriere i Norge. Vel, vi tåler det en sommer, selv om det i en normalsituasjon frister ekstremt lite og koster latterlig mye. Men norsk reiseliv trenger hjelp i tiden som kommer, og trolig vil krisen medføre reduserte priser på utleiehytter, hotellrom og kanskje restauranter.

Og etter at filosofikurset er gjennomført starter vi på verdenshistorien. Der kan barna lære at historien er proppfull av katastrofer og kriser. Alle har en felles utgang:

Menneskene kommer seg på beina igjen, hver gang. Og alle kriser åpner for nye muligheter.