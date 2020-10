Del saken





Ser man på plussakene til VG, Dagbladet og Nettavisen er det liten tvil om hva de satser på for å lokke folk til å betale. Det er sex, peniser, prostituerte og psykopater det går i. Men noen saker er trolig særlig lokkende siden de kommer igjen og igjen på forsiden. Denne saken til Nettavisen er en av dem.

– Tok bilde av 100 «hverdagspeniser» – slik ser en normal penis ut, heter overskriften.

Man kan vel tenke seg at mange nettopp tenker at man i artikkelen får se disse penisene, men gjør man det?

Vel, saken dreier seg om en 16 år gammel bok av lege og transperson Esben Esther Pirelli Benestad, kalt Penisatlas.

Det er gått 16 år siden boken ble lansert, men etterspørselen er ifølge sexologen stor.

I Penisatlas er 100 menn fotografert nedentil. Men det er visstnok bare 2 av de 100 som ikke er det som omtales som «rosa». Kan det altså være transpersoners peniser som da vises?

– De fleste heterofile menn har ikke sett en annen manns erigerte penis, annet enn i porno og slikt. Her kan man se og sammenligne sin egen penis med andre normale peniser, forteller Benestad til Nettavisen.

– Det ble en flott bok. Den eneste svakheten er at det bare er en eller to peniser der fra folk som ikke er «rosa», sier Benestad.

Nettavisen som om det de mener «alle» lurer på. Hva er gjennomsnittstørrelsen.

– Vi gjorde et nummer av ikke å regne det ut. Vi synes det skaper flere problemer enn det løser. Men vi har mål på hver enkelt penis i boken, så det er mulig å regne ut et gjennomsnitt om man har lyst, sier Benestad.

Men Nettavisen vet svaret

«En utregning er også blitt gjort i en omfattende undersøkelse publisert i det britiske tidskriftet Journal of Urology i 2015. Studien bygger på målinger av 15.000 peniser. Her skriver forskerne at gjennomsnittslengden på en erigert penis er 13,12 centimeter, mens på en uerigert penis er gjennomsnittet 9,16 centimeter. Gjennomsnittlig tykkelse er, ifølge undersøkelsen, 11,66 centimeter i omkrets for en erigert penis. Slapp var det 9,31 centimeter.»

Nettavisen har også tatt foto av tre peniser fra boka. De som er interessert i å se dem, kan jo tegne et plussabonnement hos Gunnar Stavrum.

