Det er tid for den halvårlige nasjonale lusesjekken i helga.

Forskning fra 2008 og 2018 viste at 1,7 prosent av barneskolebarn i Norge hadde hodelus. Tallet har dermed holdt seg ganske stabilt over en tiårsperiode, skriver NTB.

Forsker og hodelusekspert, Bjørn Arne Rukke, i seksjon for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, mener man må være forsiktig med å tro at coronasituasjonen har gjort det verre for lusa.

– Vi vet ingenting sikkert om hvordan koronaen har endret hodelusforekomsten i Norge, men det er grunn til å tro at når man treffer færre og holder avstand, så går spredningen ned. Lusa krabber fra hode til hode, så hårstrå på ulike hoder må komme i direkte fysisk kontakt for å få smitte. Lus kan verken hoppe eller haike med en gjenstand over til et annet hode, sier han.

Kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen kan bekrefte at salget av lusemidler har gått ned.

– Omsetningen av lusemidler hittil i år ser ut til å være redusert med opp mot 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier han, og legger til at Linicin er det mest brukte produktet.

Bjørn Arne Rukke mener det ikke er grunn til å tro at man ikke trenger å sjekke barna for lus selv om det kan synes som det er mindre av den i år.

– Ja, lusa kunne tross alt ikke krabbe bort til nabohuset, men det betyr nok ikke at vi er kvitt lusa, og vi oppfordrer på det sterkeste til å sjekke barna og resten av familien for lus i helga, sier Rukke.

– Vi oppfordrer til å iallfall bli med på den halvårlige lusesjekken. Dersom alle sjekker og behandler seg for lus på samme tidspunkt, vil det bidra til å redusere hodelusbestanden over tid, påpeker han.

I hodelusprosjektene i 2008 og 2018 gjennomførte FHI den samme undersøkelsen ved 42 skoler i Oslo, Trondheim, Bergen, Bodø og Tromsø. Barna fikk med seg lusekam og spørreskjema hjem, og over 20.000 personer fra husholdningene deltok.

Fakta om hodelus

* Hodelus ( Pediculus capitis) suger blod i hodebunnen, og bittene kan gi kløe.

* Lus beveger seg svært raskt i tørt hår og er vanskelige å se dersom man ikke grer med en lusekam.

* Voksne lus er gråhvite eller brune, kroppen er langstrakt oval og 2-3 millimeter lang.

* I motsetning til kroppslus sprer hodelus ikke sykdommer.

* Eggene legges tett inntil hodebunnen, spesielt i nakken opp mot issen og bak ørene der de limes fast til hårstråene. Klekkingen skjer etter seks til ni dager.

* Det går ni til tolv dager fra hunnlusen kommer ut av egget og til den har paret seg og selv kan legge egg.

* Den voksne lusen lever i om lag tre uker. I den perioden legger hunnlusen fem til åtte egg per dag.

* Hodelus fra mennesker lever ikke på husdyr.

(Kilde: Folkehelseinstituttet og lusfrinorge.no)

Fakta om hodelusmytene

* Lus smitter ikke via klesplagg eller interiør. Lus kan ikke fly eller hoppe. Dermed trenger en ikke å frykte smitte dersom det ikke er hode til hode-kontakt. Lus sprer seg heller ikke via puter, møbler og klær.

* Det er ikke nødvendig å koke eller fryse ned sengetøy for å bli kvitt lus. Lus er avhengig av å sitte på et hode og suge blod for å leve. Lus som faller av hodet, er døende og kan ikke spre seg.

* Å få hodelus skyldes ikke dårlig hygiene. Alle kan få lus.

* Det er ikke nødvendig å holde barn hjemme en viss periode etter at de har oppdaget lus. Dersom de er behandlet, kan de gå på skolen og i barnehagen som normalt.

* Det er ikke nødvendig å behandle personer i husholdningen som ikke har fått påvist lus.

* Det behøver ikke klø i hodebunnen selv om man har hodelus.

(Kilder: Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen)