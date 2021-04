Del saken





Så lenge et en kan underholde hverandre og få frem latter, da vil det bidra til samhold.

Hva som fungerer i ulike parforhold vil være høyst forskjellig. Det skal være to for å utgjøre et par. Først og fremst bunner det kjemi, de må på en måte passe sammen. Men et tegn på at forholdet kan bli langvarig er om de har samme humor. Latter skaper som kjent glede. De har det gøy sammen, og liker å være sammen.

Universitetet i Kansas har studert humor og latter i parforhold.

– Lek mellom romantiske partnere er en avgjørende faktor for å knytte bånd og trygghet i et forhold. Spesielt det å le sammen, er en viktig indikasjon på romantisk tiltrekning mellom potensielle partnere, sier professor Jeffrey Hall ved Universitetet i Kansas, til Daily Mail , og legger til:

– Hvis du møter noen du kan le med kan det bety at forholdet deres vil være morsomt og fylt med mye glede.

Hall har analysert over 15 000 deltagere i over 30 år for å finne ut hvor viktig humor er i et forhold. Hans konklusjon er at det en behøver ikke å finne en med humor, men å finne en som har samme form for humor som en selv.

– Den er ikke overraskende! Felles humor er jo kommunikasjon på høyt plan – og god kommunikasjon gjør parforholdet mer vitalt, sier psykolog og parekspert Catrin Sagen til KK .

Sagen sier at humor og en god replikk varierer fra person til person, men at par som dyrker denne form for kommunikasjon har en ekstra buffer – og har det mer gøy.

Par- og familieterapeut Kate Elin Søyland er også enig at humor er viktig. Hun mener det er logisk at par som har det gøy sammen trives sammen. Hun sier videre at latter er sunt og utløser viktige kjemiske reaksjoner i kroppen.