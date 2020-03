Del saken





Akkurat nå har store deler av Norge hjemmekontor, og mange er permittert som en følge av Koronaviruset. For ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk kan dette by på store utfordringer.

Digitale løsninger, som gir rom for hjemmekontor og video-møter, er løsningen mange virksomheter har valgt for å holde hjulene i gang i den ekstreme situasjonen vi står i. Men det kan også by på utfordringer for noen, heter det i en pressemelding fra Akan kompetansesenter,som jobber med spørsmål knyttet til mot alkoholisme og narkomani i arbeidslivet.

Mangel på rutiner, sosialt fellesskap og tett oppfølging kan føre til en opplevelse av ensomhet, frustrasjon og usikkerhet.

I tillegg innebærer det at ledere må finne andre måter å følge opp den ansatte på, når vi nå ikke kan møtes fysisk. Følgende råd kan være til hjelp i en tid vi må være kreative og jobbe annerledes.

Rådene Akan kompetansesenter gir er:

Ha jevnlig kontakt: Snakk ofte med hverandre. Hold kontakten med dine medarbeidere, både på telefon og gjennom video-møter slik at dere ser hverandre. Start og avslutt dagen med en digital kaffeprat. Det kan lette situasjonen for den enkelte og minske opplevelsen av frustrasjon, ensomhet og usikkerhet.

Oppretthold rutiner: Oppfordre ansatte til å følge samme rutiner som om de skal på jobb. Man må opp om morgenen, ut av pysjamasen, spise frokost og starte dagen. Daglige rutiner er viktigere enn noen gang og hjelper på situasjonen.

Åpenhet: Vi anbefaler også at leder våger å spørre; hvordan har du det? I disse Korona-tider er det viktigere enn noen gang å velge åpenhet framfor taushet. Hvis du tror at medarbeideren eller kollegaen din ikke har det greit, må du spørre – og som leder; følge opp.

Trenger du hjelp – ta kontakt: Anbefal å bruke våre digitale verktøy som Balance og jegspiller.no for å opprettholde motivasjonen og endringsprosesser knyttet til henholdsvis alkoholbruk og data- og pengespill.

Kontakt oss på telefon 22 40 28 00 eller chat med oss på www.akan.no.

Vår veiledningstjeneste er åpen, og våre rådgivere er tilgjengelige i den sårbare situasjonen vi alle nå er i.