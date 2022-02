Del saken

Storbritannias dronning Elizabeth vil at hertuginne Camilla får tittelen dronning når prins Charles en dag blir konge, ifølge NTB.

Det er mitt «inderlige ønske» at Camilla blir kjent som dronning når Charles tar over, sier dronningen. Når Charles blir konge, vil Camilla krones ved hans side.

– Jeg vil bruke anledningen til å takke dere alle sammen for all støtten. Jeg er evig takknemlig for lojaliteten og kjærligheten dere fortsetter å gi meg, sa dronningen.

– Og når min tid er over og min sønn Charles blir konge, vet jeg at dere vil gi ham og hans kone Camilla den samme støtten som dere har gitt meg. Og det er mitt inderlige ønske at, når den tid kommer, Camilla blir kjent som dronning når hun fortsetter å tjene kongehuset, sa hun videre.

For flere i Storbritannia tok det mange år å tilgi Charles, hvis utroskap såret «folkets prinsesse» dypt før hun døde i en bilulykke i Paris i 1997.

Eksperter mener grepet er et forsøk fra dronningen på å sikre en glidende overgang til framtida, skriver NTB.