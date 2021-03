Del saken





Nedgangen har vært på syv prosent, og leger frykter en fremtidig kreftkrise, med høy dødelighet.

Krefttilfeller har ligget stabil de siste årene, men mellom mars og august i fjor ble det diagnostisert 1200 færre tilfeller. Derfor oppfordres folk til å være på vakt, og holde øye med symptomer. Kreft kan helbredes om den oppdages tidlig, men går tiden øker risikoen.

Andreas Stensvold er kreftlege, han sier til Dagbladet at de aller vanligste kreftdiagnosene er mage- og tarmkreft, brystkreft, prostatakreft, lungekreft, lymfekreft og hudkreft.

– Vi vet at det er færre som går til legen nå i forbindelse med corona, og er litt bekymret for dette.

Les også: Fysisk aktivitet forebygger livmorhalskreft

Han sier at lungekreft er en av de vanligste, her kan symptomene være hoste og blod i spyttet. Det kan også være smerter i brystet og kortpustethet samt heshet og pipelyder. En annen vanlig er tarmkreft, der bør en være på vakt for endringer i avføringsmønster og blod i avføringen. Tegn på lymfekreft kan hovne lymfeknuter, nattesvette, vekttap og lett feber.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, den kan en av og til merke ved å kjenner etter en kul, eller om brystvortene begynner å væske. Kvinner bør også være oppmerksomme på om menstruasjonen blir uregelmessig – spesielt etter overgangsalderen.

Testikkelkreft er ikke så vanlig som de andre kreftformene, men den rammer ofte yngre personer. Den kan som en kul på den ene testikkelen, og at den kan bli hardere enn den friske testikkelen, og enten øke eller avta i størrelse.

Les også: Selv små mengder alkohol øker risikoen for brystkreft

– Generelt bør man være oppmerksom på forandringer i kroppen som varer over tid. Det kan være en kul, blødninger i avføringen eller urinen, og annet som ikke forsvinner. Også hvis man er unormalt slapp over tid, sier han, og legger til at dette likevel kan skyldes helt andre ting enn kreft, sier Andreas Stensvold