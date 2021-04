Del saken





En våkner opp våt av svette med et hamrende hjerte og en hurtig pust. Drømmen var skremmende.

Norsk Helseinformatikk skriver at for de fleste av oss er mareritt noe som oppstår av og til, og som det går fort å komme over. For noen kan marerittene vedvare og skape søvnproblemer, forverre psykiske plager og sørge for vanskeligere dager. Det er drømmer som ofte inkluderer skrekk og angst, og at føler seg truet. Andre følelser som kan komme inn er sinne, avsky og tristhet. Et mareritt er ofte livaktig og føles virkelig.

Mareritt kommer ofte i perioder med tunge påkjenninger og stress, alkohol, tobakk og kaffe samt å spise sent på kvelden øker sjansene. Professor ved Universitetet i Bergen, Ståle Pallesen sier til KK at en drømmer hele natten, men det er bare på slutten at en husker noe.

– Det er en klar forbindelse mellom våken aktivitet og innholdet i drømmene våre. Vi drømmer sjelden om ting som er helt irrelevante, sier Pallesen, og legger til at direkte tolkninger er vanskelig, ettersom hjernen vår setter sammen ulike fragmenter av informasjon og bearbeider dem om natten.

Opphavet til ordet mareritt er fra mare – et overnaturlig vesen i norrøn mytologi og germansk folketro. Maren blir oftest beskrevet som en kvelerdemon eller en kvinnelig vette. Maren plager dyr og folk som sover, ved for eksempel å sette seg på dem, trykke dem på brystet, eller ri på dem.

Selv om mareritt fremstår som absurde, drømmer mange noe liknende. En britisk madrass-produsent brukte Google for å se etter folks søk, og har satt opp en liste over de vanligste marerittene.

Det mest vanligste marerittet er å miste tennene. Psykologen Lee Chambers sier til Daily Mail at denne typen drøm kan handle om stress, eller om man er i en sorgprossess, under et stort press, eller står overfor en livsendrende beslutning samt at man er i periode der egen helse kan ha blitt satt til side.

Som nummer to er å bli skutt. Chambers sier at de kan være et tegn på utrygghet. Om en skutt bakfra kan det bety at en føler sveket eller forrådt. Blir man skutt av noen en kjenner kan det være noe uoppgjort eller usnakket.

Ser man spøkelser kan det bety at en er på vei til å starte noe stort i livet ditt. Men det kan også være et tegn på man er redd for å dø, eller skyldfølelse. Er spøkelset noen en kjenner, kan det ifølge Chambers kan det være en person man ikke er «ferdig med», en nylig avdødd person, eller en som har forsvunnet ut av livet.

Om en blir jaget, kan være et tegn på frustrasjon eller å ha møtt et hinder på veien mot et mål. Er det et dyr kan bety at man har et instinkt det er vanskelig å holde tilbake. Et monster kan handle om at en har problemer med å mestre en bestemt ferdighet.

Er marerittet om flammer kan det være sterke følelser som begjær, sinne eller hat. Om man ikke blir redd kan det symbolisere styrke og personlige utvikling. Blir man brent kan det handle om følelser av sinne og hat som en strever med i våken tilstand, eller underbevisstheten som forsøker å advare om noe.