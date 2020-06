Del saken





– Det blir egentlig ikke så mye heftigere enn dette. Bilen har nesten ingen grenser. Den går så fort, at den rett og slett er litt skummel.

Dette sier Henry Harrfeldt (78) til Broom. Harry er innehaver av Norges eneste McLaren 720S Spyder, en engelsk superbil.

De vakre bilen koster nærmere 5 millioner kroner. Det er dyrt, innrnømmer Henry. Men veldig morsomt! 0-100 km/t er i mål på 2,9 sekunder, toppfarten er 341 km/t!

– Det er noe av det mest brutale jeg noen gang har hatt. Vi snakker om en racerbil på skilter, sier en entusiastisk Henry.

Han har eid bilen i omlag et år. Men hvorfor akkurat 720S?

– Det er mange som har spurt hvorfor jeg ikke kjøpte noe italiensk. Men jeg er ingen Ferrari-mann. Etter å ha lest mye om bilen, fant jeg ut at det er få andre som matcher den. Særlig når det gjelder kjøreegenskaper og ytelser. At bilen på toppen av dette ser veldig bra ut, gjorde at jeg måtte ha en slik, sier Henry til Broom.

Bilen har åtte sylindre i V-formasjon, doble turboer og 720 hk. Bilen veier bare rett over 1.300 kg.

Pengene til bilkjøpet fikk han etter å ha solgt sin egen bedrift:

– Jeg overtok et trykkeri for 40 år siden. Det gikk ganske bra etterhvert, så det har vært en fantastisk reise. Nå har jeg solgt trykkeriet, og koser jeg meg med biler og madammen. Vi har vært sammen i snart 37 år – uten en eneste krangel!

Henry har også andre biler i garasjen. Men kanskje blir det flere bilkjøp på den spreke 78-åringen:

– Jeg sikler litt på nye Ford GT. Det må jeg innrømme. Men når jeg tenker meg om, har jeg mer enn nok biler, så jeg tror det klarer seg.

Her en kort film av biltypen i aksjon: