Det er ingen tvil om at en lang gåtur i skog og mark gir enorme helsefordeler. Her er noen.

Gåturer gjør deg gladere, fokusert og kreativ. Det kan også styrke et vennskap dersom vi tar samtalene på farta istedenfor å sitte inne. Du får dessuten både bedre hukommelse av å gå fordi hjernen danner flere hjerneceller. Hjernekjemien endrer seg også ved gåturer og du kan bekjempe depresjoner og blir bedre rustet til å takle hverdagsproblemer.

Forskningen sier også at de som går flere ganger i uken, er både gladere og ser positivt på livet.

Dagbladet har snakket med professor og idrettsfysiolog ved det medisinske fakultet NTNU, Jan Helgerud. Helgerud sier at det ikke nødvendigvis handler om antall skritt, men intensiteten.

– Å redusere vekt er en skikkelig jobb! Selv å kvitte seg med en kilo i måneden er hardt arbeid, men fortsetter du ut året er det tross alt 12 kilo vektreduksjon, sier han.

Kostholdet er veldig viktig!

Dagbladet har også intervjuet en klinisk ernæringsfysiolog, Mari Eskerud. Hun mener at frukt og grønt er essensielt for vektreduksjon fordi det metter godt og gir lite energi. Hun mener også at det må til mer bevisstgjøring rundt porsjonene og den “sunne” maten.

– Mange spiser sunn og bra mat uten å gå ned i vekt. Da er det lurt å se på porsjonsstørrelsene og deretter redusere dem. Eventuelt kan du bytte ut noe brødmat, pasta og ris med grønnsaker, fortsetter Eskerud.

Det er i dag et hav av gratis apper der man både kan registrere skritt og måltider. Å logge inn matvarer vil føre til en stor bevisstgjøring rundt kalorier og næringsinnhold i mat. Du får også oversikt over hvor mye frukt og grønt du får i deg i løpet av en dag. Fem om dagen er et velkjent råd, men ekspertene anbefaler nå fem til ti porsjoner frukt og grønt, der en porsjon er en håndfull.