Den britiske forfatteren J.K. Rowling kalles transfobisk etter noen angivelig krenkende tweets.

Rowling er best kjent for sine bøker om Harry Potter, som ble en suksess over hele verden, og dessuten ble filmatisert i en serie filmer.

Nå er hun i trøbbel med LGBT-miljøer fordi hun kommenterte en artikkel som omhandlet menstruasjon, skriver New York Times. I artikkelen, som omhandlet plager og problemer knyttet til menstruasjon, fant Rowling følgende avsnitt verdt å kommentere:

«Vi kan anslå at 1,8 milliarder jenter, kvinner og ikke-binære personer menstruerer (…) Menstruell helse og hygiene for jenter, kvinner og alle mennesker som menstruerer».

På Twitter skrev Rowling:

«Mennesker som menstruerer. Jeg er sikker på at det pleide å ha et ord for dette. Kan noen hjelpe meg.

Så kommer hun med noen forslag som ligner på det engelske begrepet woman (kvinne):

«Wumben? Wimpund? Woomud?»

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020