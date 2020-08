Del saken





I den nye podkasten «Tobias» forteller paret om tapet av sønnen i håp om at de kan hjelpe andre i lignende situasjon.

Seks uker før paret ventet sitt andre barn i fjor så oppsto det komplikasjoner, og sønnen deres ble født etter akutt keisersnitt, skriver NRK.

Gutten fikk navnet Tobias og ble innlagt på nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet med pusteproblemer. Der bla han lagt i respirator og måtte gjennomgå mange operasjoner.

Men dessverre, etter to måneder så bestemte legene at det var nytteløst og avsluttet behandlingen.

Lille Tobias døde.

Vil hjelpe andre i samme situasjon

Moren forteller om årsaken til at hun valgte å fortelle om dette i podkasten.

– Jeg er veldig stolt av Tobias. Han var fantastisk! Det var så få som ble kjent med ham, derfor føles det fint å fortelle om ham, sier Bouhlou.

– Jeg googlet, jeg leste artikler, jeg leste bøker, og jeg lette over alt etter noen som hadde lignende erfaringer. Noen som hadde opplevd det vi opplevde. Men jeg fant ikke nok, fortsetter hun.

Vi kan også høre Harald Eia fortelle om hvor viktig det er å bry seg.

– Det er så lett å trekke seg litt tilbake. Man vet ikke helt hva man skal si, man blir ubekvem og tenker at de som er midt i tragedien har nok med sitt. Men det er aldri feil å sende en SMS, eller å spørre hvordan det går.

– En hilsen på døra, en melding, en klem, ikke noe av det er feil, sier Eia.

Åpenhet er viktig

Generalsekretær i Landsforeningen Uventet barnedød, Trond Mathiesen, synes det er viktig at kjente mennesker er åpne om slike vanskelige ting.

– Vi vet at det er mange som synes det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til noen som har mistet et barn, og hvordan de blant annet kan være til hjelp. Jeg tenker at denne podkasten kan gi en åpning til at vi andre i samfunnet kan begynne å prate om barnedød – og om sorg. Sånn sett også bidra til at vi andre kan bli mer forberedt på hvordan vi kan være til hjelp hvis noen i vårt nettverk mister et barn, sier han.

Han får støtte fra intensivsykepleier på nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet, Elin Vestmo, som behandlet Tobias.

– Å høre foreldre som selv har mistet et nyfødt barn si at livet kan bli godt igjen, vil kunne gi andre som rammes tilbake troen på tilværelsen. Det er så mye mer effektfullt enn når vi i helsevesenet sier det samme, avslutter hun.