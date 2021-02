Del saken





Styrketrening har også en mentale side, den frigjør endorfiner som gjør deg fornøyd og lykkelig.

– Vi mister så mye muskelmasse etter at vi er 50 år at det er helt avgjørende å trene styrke for å beholde livskvaliteten, sier personlig trener Siv Gunnarsen til VG .

Hun er permittert, og bruker tiden til å gå på ski. Men så tar hun et avbrekk og utfører fem enkle styrkeøvelser for de største muskelgruppene. Helsedirektoratet anbefaler at man gjør det to eller flere dager i uken.

– Det handler om å utfordre de musklene som gir deg en bedre funksjon i hverdagen, sier hun.

I disse hjemmekontortider anbefaler hun at folk kommer seg ut, for å få frisk luft og samtidig gjøre en liten treningsøkt.

I dag er ikke det å være femti regnet som gammel. Men styrketrening gir gode helsefordeler, som bedre utholdenhet, balanse, fleksibilitet og økt bentetthet. Det kan også forbedre søvnen, følelsen av velvære og mindre risiko for skader.

– Styrketrening er veldig gunstig for helsen, og spesielt for eldre mennesker. Det kan også forebygge og behandle en rekke aldersrelaterte sykdommer, som diabetes, hjertesykdom og artrose, sier Dr. Amanda Hagstrom. Hun er forsker i treningsvitenskap ved University of New South Wales i Sydney, hun legger til at dette gjelder begge kjønn:

– Vi fant ingen kjønnsforskjeller i endringer i relativ muskelstørrelse eller styrke hos eldre voksne.

Hagstrom sier at kvinner har like stort utbytte som menn når det gjelder relativ forbedring, som også kan beskrives som prosentvis forbedring, sammenlignet med utgangspunktet.

