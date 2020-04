Del saken





Det har gått ett år siden Adele Adkins (31) og ektemannen Simon Konecki (46) gikk fra hverandre. For den britiske artisten har det vært et år for forandringer.

Som Xstra har skrevet om tidligere så har sangeren gått kraftig ned i vekt. Adele skal ha tatt avgjørelsen om å slanke seg etter separasjonen fra Simon. Motivasjonen var hennes syv år gamle sønn Angelo.

Adele sjokkerte når hun deltok på festen etter Oscar-utdelingen. Sangstjernen skal ha fulgt en streng kostholds- og kondisjonsrutine med «crosstraining» og pilates.

Nå går ryktene om at det er noe mer som ligger bak hennes nye ytre, skriver det svenske nettstedet Hänt. Flere fans tror ikke på at det bare er trening og kosthold som ligger bak den enorme forandringen.

– Det…ser ikke engang ut som henne, skriver en person.

Et nytt bilde av Adele fører til at folk spekulerer i om hun har lagt seg under kniven, og fått pyntet på utseende hos en plastisk kirurg.

Enkelte kommentarer under bildet er nådeløse:

– OMG hva har du gjort med deg selv?

– Dette er ikke min Adele.

– Dette er ikke bra, hun var jo så vakker…

– Hun har fikset leppene og nesen. Folk som tror hun bare har gått ned i vekt er dumme.

Adele har flere ting å tenke på, ifølge Se og hør. Superstjernen skal ha en formue på omtrent 1,6 milliarder kroner. Og siden hun og eks-mannen ikke hadde noen ekteskapsavtale, risikerer Adele at Simon tar med seg 800 millioner kroner ut av ekteskapet.

Men tross alt har sangeren bak gigahits som Hello og Bond-låta Skyfall har nok fortsatt til smør på skiva.

Eller mer presist: Rapsolje på grønnsakene.