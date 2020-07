Del saken





Gram Parsons var en amerikansk countrysanger, gitarist, pianist og komponist. Han ble kun 27 år gammel, men fikk stor innflytelse.

Parsons hadde aldri de helt store kommersielle suksessene, men har vært svært innflytelsesrik gjennom hvordan han kombinerte country- og rockemusikk. Han inspirerte blant andre Keith Richards, Elvis Costello og særlig Emmylou Harris.

Både hans liv og hans død har bidratt til at han er blitt en kultperson.

Bakgrunn

Parsons kom fra en velstående familie. Men faren hans tok livet sitt da han var liten.

Hans økonomiske uavhengighet førte til et omflakkende og rastløst liv. Det første bandet startet han som Harvard-student. The International Submarine Band spilte inn albumet «Safe at Home», som blant annet inneholdt en coverlåt av Johnny Cash.

Deretter ble Parsons med i The Byrds, hvor hans innflytelse særlig kan høres på albumet Sweetheart of the Rodeo, blant annet Bob Dylan-låta You Ain’t Goin’ Nowhere og Hickory Wind, skrevet av Gram Parsons og Bob Buchanan som tydelig viser inspirasjon fra klassisk countrymusikk.

Parsons sluttet i The Byrds på grunn av at de skulle på turné i Sør-Afrika under apartheid-tiden.

Så fulgte han opp med The Flying Burrito Brothers, som spilte inn to album. Det var en mesterlig blanding av country, rock og soul. Hør f.eks. denne perlen: Dark End Of The Street. Bandet kunne også leke med det sentimentale og psykedeliske, som i Hot Burrito # 1.

Gram Parsons inspirerte Keith Richards og Mick Jagger til å skrive balladen Wild Horses, som ble en av Rolling Stones mest kjente sanger. Men den ble først utgitt av The Flying Burrito Brothers.

Samarbeidet med Emmylou Harris skapte ren magi.

Ble ikke anerkjent nok

Gram Parsons vant kritikerne, men aldri det store publikum. Uansett er det en ren skandale at han ikke er innlemmet i Country Music Hall of Fame.

Han døde i Yucca Valley av en overdose av morfin og alkohol, kun 27 år gammel. Han ville egentlig kremeres slik at asken kunne spres ved Cap Rock i området Joshua Tree. Men stefaren nektet å invitere venner fra musikken til begravelsen, siden han kunne sikre seg en arv hvis han kunne bevise at Gram Parsons hørte til i Louisiana.

Et par venner stjal senere liket, og forsøkte å kremere den avdøde etter Parsons ønsker. Politiet ankom, men synderne klarte å slippe unna.

Her kan du høre Gram Parsons fremføre den sjokkerende vakre låta A Song For You. Med Emmylou Harris, selvsagt.