Denne pressemeldingen fra nytelse.no dumpet ned i innboksen vår fra NTB i dag. Vi videreformidler den fyldige beskrivelsen av nytelse og pupper i sin helhet. Alt ansvar for innholdet hviler på nytelse.no.

31. juli er det “Ta på pupper dagen”, her er en nytelsesguide til brystlek og hvordan dagen bør feires om du har noen å feire med.

Pupper kan være vakre, sexy, varmende, spennende, orgasmiske, voldsomme, søte og deilige. I dag 31. juli, er det den uoffisielle «ta på pupper-dagen». Det var den danske radioverten Jesper Klindt Schwaner som i 2011 bestemte at den siste dagen i juli skulle brukes til å hylle kvinnelige bryster med litt berøring.

– Men husk at selv om det er ta-på-pupper-dagen er det ikke bare å gå ut i gatene å ta for seg. Men med samtykke er brystlek en pirrende måte å utforske en viktig erogen sone hos din partner, sier sexolog og presseansvarlig i Nytelse.no, Maria K. Ebbestad.

Pupper – Alle har forskjellige forhold til sine egne

Det er få kvinner som ikke har en mening om sine egne bryster. Kanskje er det fordi vi fokuserer så mye på dem, eller samfunnets merkelige holdning kvinnekroppen, eller hvordan puppene ses på som et symbol på femininitet. Selv om de biologisk sett ikke er viktige for hvilket kjønn man er, har mange et sterkere følelsesmessig forhold til brystene enn sine egne kjønnsorganer.

På samme måte vil de fleste ha forskjellige syn på hvor viktig det er med stimulering av brystene når man har sex. Noen liker ikke følelsen, andre kan ikke få nok. En interessant observasjon er at alle bryster har samme antall nerveender, uansett størrelse. Det betyr at det kan være lurt å være mer forsiktig når du koser med små pupper, da nervene sitter tettere og mer konsentrert enn hos de som har større bryster. Vær spesielt oppmerksom på brystvortene og areola hos kvinner med små bryster, unngå direkte stimulering hvis hun ikke ønsker det.

Vær forsiktig med puppene

For de som har spesielt følsomme brystvorter kan direkte stimulering være direkte ubehagelig. Hvis dette gjelder din partner kan det ofte være mer enn nok å blåse forsiktig over brystvortene hennes, merk at selv det kan bli for mye for noen.

På den andre siden av skalaen finner vi de som elsker intens stimulering, f.eks. med brystklyper og brystklemmer, med bindelek, biting og spanking.

Spør før du begynner

Du kan bli overrasket over forskjellen i følsomhet fra partner til partner. Én partner kan elske småbiting i brystvortene og kan få orgasme fra ren brystlek. En annen kan rett og slett falle ut av “sexsonen” ved mye stimulering. En elsker den fysiske reaksjonen, men synes det er vanskelig følelsesmessig. En annen må ha stimulering av brystene for å få orgasme i det hele tatt.

Selv om du har hatt samme partner lenge, vil våre tenningsmønstre endre seg over tid. Det er lurt å sjekke innom med jevne mellomrom for å oppdatere seg på partneres ønsker og behov. En fin måte å gjøre dette på er å erte henne litt: kyss eller slikk henne forsiktig på brystvorten, trekk deg litt unna og se hvordan hun reagerer. Noen ganger får du tydelige signaler fra din partner, andre ganger kan du spørre, “Likte du det?” eller “Vil du ha mer av det?”. Du kan også småbite litt, prøv deg frem og lytt til signalene hennes.

Tips til å stimulere puppene

Det å kose med brystene gjennom klærne kan være en god måte å stimulere henne på uten at det blir for mye. Stryk hånden lett over brystene hennes og prøv deg frem med forsiktig klemming og myke kjærtegn.

Kyssing på brystene kan være en fantastisk opplevelse for dere begge. Dette er en fin “klining, pluss”-aktivitet. Kyss henne på halsen, dra skjorten hennes litt ned og fortsett kyssingen langs kragebenet og ned mellom brystene.

Vær ertende

Kyss, klem og slikk henne på brystene mens du med vilje unngår brystvortene. Hvis hun vil ha mer direkte stimulering vil en slik opplevelse være deilig og pirrende, hvis hun ikke ønsker stimulering av brystvortene vil slik kosing med brystene være en flott opplevelse i seg selv.

Sirkling av tungen rundt brystvorten er brystlekens John Deere: solid, pålitelig og det får jobben gjort. Prøv å utvide sirklene til å omfatte hele brystet. Bytt retning. Miks inn litt hardere slikking av brystvorten eller klem på brystet mens du slikker. Sirkling kan være ertende også, la tungen gli akkurat utenfor brystvortene helt til hun ikke holder ut lenger. Så tar du hele brystvorten i munnen og suger forsiktig. Nam.

Temperaturlek

En morsom ting dere kan prøve er å suge eller slikke på brystvortene slik at de blir våte og harde. Så blåser du forsiktig på dem. Dette gir en avkjølende effekt som noen synes er deilig.

Suging av puppene

Dette er faktisk en ganske intens opplevelse. Suging kan være deilig for kvinner som ikke er hyperfølsomme. Siden vi alle har vært babyer en gang (beklager alle roboter der ute) er vi godt opplært til akkurat denne aktiviteten. Start forsiktig ved å la leppene gli over brystvorten uten å presse for hardt ned, liker hun dette kan du ta hele brystvorten inn i munnen og la tungen gli rundt den.

Flicking

Tungen er et allsidig verktøy, også for brystlek. Flicking betyr å gjøre raske bevegelser mot brystvorten (eller klitoris) med en hard tunge. Dette gir en mer intens opplevelse for henne. Prøv deg frem på din egen finger for å få en følelse av hvordan hun opplever det.

TIPS: Flicking kan være for mye for de med ekstra følsomme bryster. Hvis dette gjelder din partner kan du prøve å la tungen din gli sakte over brystvortene hennes med litt ekstra tyngde, i stedet for raske, harde bevegelser.

Biting på puppene (forsiktig!)

Biting bør alltid starte veldig forsiktig. Ikke gå for hardt inn ellers sitter du fort igjen med blåmerker på brystvortene og på egoet. Biting kan være spennende for de som vil blande nytelse med et ørlite snev av smerte.

TIPS: Hvis dere er enige om å prøve biting kan dere lage en liten lek ut av det. Start med munnen rundt en av brystvortene hennes og bit så forsiktig du bare kan. Så øker du presset gradvis helt til hun gir beskjed om at det er nok. Du kan gjøre dette for flere deler av kroppen, men når det gjelder brystvortene er ofte én kvinnes “Ooh, jaa!” en annen kvinnes “Nei takk!”

Vibratorer – ikke bare for klitoris!

Vibrasjoner kan føles fantastisk ut mot brystvortene. Prøv å ta en runde med favorittvibratoren fra klitoris opp til brystvortene og tilbake. Du får til og med brystklemmer med innebygd vibrator!

Symmetri er ikke så viktig som du tror, men hvis du har brukt veldig mye tid på én brystvorte kan det være greit å bytte for å la bryst #1 hvile litt.

Det beste av resten av puppen

Brystvortene får som regel mye av oppmerksomheten, men hele brystet er tettpakket med nerveender som kan gi fantastisk nytelse. Utforsk gjerne undersiden av brystene og området mellom brystet og armhulen. Hvis du slikker brystvortene hennes kan du innimellom la tungen gli over resten av brystet, kragebenet eller magen.

Puppeorgasme

Det er noen som kan få orgasme bare ved stimulering av brystvortene. Heldiggriser! Hvis dette gjelder din partner gjelder de samme reglene som ved de fleste andre orgasmer: variasjon, og så fokus. Prøv deg frem til du finner noe partneren din virkelig elsker, så fortsetter du med det i en jevn, fast rytme.

Ikke glem meg

Hvis partneren din liker brystlek er det bare å fortsette med det selv etter at dere har gått videre til mer kjønnsorgan-fokusert sex. Hvis du får det til, kan du prøve å slikke brystvortene hennes mens dere har sex, eller mens du bruker fingrene eller en dildo på henne.

Tre ting du ALDRI skal gjøre uten at partneren din ber om det:

Flytte på “roten” av puppen

Dette er en klassisk nybegynnertabbe. Selv om brystene har mange nerveender er de fleste plassert på overflaten. Det er dette som gjør kyssing, slikking, klemming osv. så deilig. Det å kna eller vri på brystene er sjelden noe som føles godt, det kan til og med være ubehagelig. Husk at brystene er festet til kroppen, så du trenger ikke prøve å dra dem av.

Klyping eller vridning av brystvortene

Det er en grunn til at “titty twisters” er en lekeplass-greie – det gjør vondt. Hvis du og din partner liker å blande smerte og nytelse er det fritt frem, men ikke gjør det uten at du har fått en klar tillatelse.

Tygging

Biting kan være en deilig opplevelse, men smaken av blod er ikke det du er ute etter. Start veldig forsiktig for å se hvordan hun reagerer, hvis hun ber deg bite hardere kan du prøve med mer kraft, men ikke gå fra småbiting til jafs.