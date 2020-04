Del saken





Jeg har alltid elsket dystopiske romaner. Dystopier på sitt beste fjerner slørene og får oss til å se menneskelig svakhet og styrke i relieff.

Men felles for det meste av dystopisk litteratur er et brennende håp, og helter som nekter å miste troen på at mennesket kan overvinne alt, gjerne avhengig av at man i fellesskap jobber sammen mot et felles mål.

Siden vi opplever vår egen mini-dystopi akkurat nå, tenkte jeg det ville passe å komme med noen anbefalinger for lesestoff, for de av dere som fortsatt oppholder dere hjemme mesteparten av tiden.

Klassikere som 1984 (Orwell), A Brave New World (Huxley) og A Clockwork Orange (Burgess) har jeg skrevet om i en annen sammenheng. Men de utvalgte bøkene denne gangen har i det minste fellestrekk med pandemien som har preget den siste tiden.

Les også: Når virkeligheten overgår dystopiene

A Journal of the Plague Year – Daniel Defoe (1722)

Daniel Defoe var fem år gammel da byllepesten returnerte til London i 1665. I løpet av 18 måneder døde nesten 100.000 mennesker, 25 prosent av byens befolkning den gangen. Familier ble isolert i sine hjem i et forsøk på å bekjempe pesten, men skrikene var umulig å unngå.

Som godt voksen mann vendte han tilbake til pesten, og skrev denne romanen basert på noen egne minner og mengder av historisk materiale.

Daniel Defoe er mest kjent for romanen Robinson Crusoe, som også handler om menneskelig isolasjon. Forøvrig levde Defoe et svært innholdsrikt liv, så en passant vil jeg anbefale en biografi om ham: Daniel Defoe: The Life and Strange, Surprising Adventures – Del West.

La Peste (Pesten) – Albert Camus (1947)

Denne klassikeren har akkurat kommet ut i ny norsk oversettelse. Christine Amadou har gjort en god jobb med å modernisere språket. Timingen kunne nesten ikke vært bedre, siden bokens salgstall har skutt i været over hele verden i forbindelse med coronaepidemien.

Boken kan leses som en allegori over hvordan Frankrike led under nazistenes okkupasjon. Men den handler om en byllepest som rammet byen Oran i Algerie. Et interessant og aktuelt poeng er at byens ledelse blir advart, men nekter å varsle befolkningen siden de vil unngå panikk.

Jeg leser boken som et eksempel på Camus’ versjon av eksistensialismen, som var mer positiv enn varianten til hans venn Jean-Paul Sartre. Pesten er en tidløs historie om menneskelig mot og standhaftighet i møtet med umenneskelig lidelse. Budskapet er kanskje at midt i lidelsen gjelder det å vise medmenneskelig godhet. Om de gode gjerningene ikke redder oss, er de til hjelp mot tilværelsens meningsløshet. Jordan B. Peterson har lignende tanker.

Camus var fransk statsborger, men født i Algerie (såkalt pied-noir) som den gangen var fransk territorium. La Peste regnes som en av hans viktigste romaner i tillegg til L’Étranger (Den fremmede).

Camus ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1957.

The Stand – Stephen King (1978)

Stephen King har skrevet tonnevis av bøker, og masseproduksjonen har ført til at bøkene er av svært ujevn kvalitet. Men dette er hans mesterverk.

Et dødelig influensavirus unnslipper et biologisk/militært laboratorium, med katastrofale konsekvenser. US Army forsøker å stanse spredningen på en særdeles brutal måte, men lykkes ikke. De få, sjokkerte overlevende samler seg i grupper. Historien handler deretter om en episk kamp mellom de gode og onde kreftene.

King var fascinert av Tolkiens Ringenes herre, og The Stand er hans versjon, men med USA som omgivelser. Interessant nok er Mordor erstattet med Las Vegas.

The Passage Trilogy – Justin Cronin (2010-16)

En flaggermus i Sør-Amerikas jungel sprer et virus som vekker interesse hos forskere og selvsagt det amerikanske forsvaret. Viruset skaper udødelige mennesker med ekstreme krefter. Kan dette skape nye supersoldater? Kan man kontrollere virusets krefter?

Det går selvsagt fryktelig galt. Derfra og ut er det en gripende, tragisk og ekstremt spennende historie om kampen for å overleve, som strekker seg over mer enn hundre år.

Ondskapen i boken finnes både som iboende hos mennesker med makt og ambisjoner, men også ufrivillig i de som blir utsatt for smitte. De gode kreftene spinner rundt bokens hovedperson, en ung jente ved navn Amy, som fremstår som en blanding av jomfru Maria, Van Helsing og krigermunk.

Det er tragedie, svik, katastrofer og dødsleirer verre enn Holocaust. Men aldri uten menneskelig storhet og et evig brennende håp. Det eneste som kan redde menneskene mot de vampyrlignende og overmenneskelige hordene er mot, samhold, Amy og lyset. Et moderne mesterverk som ble en sensasjon da den kom ut.

Trilogien består av tre bøker (The Passage, The Twelve, The City of Mirrors). Alle er oversatt til norsk (Den første, Speilbyen, De tolv).