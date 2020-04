Del saken





Dolly Parton vil donere 1 million US dollar til Vanderbilt Universitys forskningsinnsats for COVID-19. Hun bidrar også med høytlesning via Internett for barn i corona-perioden.

– Min mangeårige venn Dr. Naji Abumrad, som har vært involvert i forskning på Vanderbilt i flere år, informerte meg om at de gjorde noen spennende fremskritt mot forskning av koronaviruset for en kur.

– Jeg gir en gave på $ 1 million til Vanderbilts forskning og oppmuntrer folk som har råd til det om også å gi donasjoner, skriver Dolly Parton i et Instagram-innlegg.

Parton og Abumrad har vært venner siden 2014, da han behandlet henne etter en mindre bilulykke.

Les også: Dolly Parton, hele USAs sweetheart

Leser høyt for barn

Den 74 år gamle musikeren og filantropen Dolly Parton har lansert en ukentlig serie hvor hun leser en barnebok for et nettpublikum ved sengetid, i et nonprofit-opplegg hun står bak.

Målet hennes er å gi barn og familier en kjærkommen distraksjon i en tid med uro, og også inspirere til en kjærlighet til lesing og bøker.

“Goodnight With Dolly”- lesningene streames på YouTube, gjennom Partons Dollywood og andre steder.

Den første boken i serien er “The Little Engine That Could” av Watty Piper, og den ble presentert den 2. april. Serien pågår i ti uker.