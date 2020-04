Del saken





George Glenn Jones ble født i Texas i 2013. Han var en amerikansk countryartist og låtskriver. Mange hevder han er beste vokalisten i countrymusikkens historie.

Jones var inspirert av blant annet Hank Williams og Leftie Frizzell. Han fikk sitt gjennombrudd i 1955. Han var gift med en annen viktig countrystjerne, Tammy Wynette, fra 1969-75. Hele sitt liv slet Jones med misbruk av alkohol og narkotika.

I lengre perioder var han så ustabil og ruset at han sjelden dukket opp til sine konserter. Derav kallenavnet «No Show Jones».

Les også: Hank Williams, det store amerikanske ikonet

Men når han kom seg på scenen eller i studio, så var det en åpenbaring. RollingStone har plassert ham på niende plass av tidenes største countryartister, og skriver:

«Han var den største vokalisten i country, han gjenskapte melodier og strakk ut ordene på en måte som virket umulig men samtidig føltes naturlig. Ingen sang med mer innlevelse og hjertesorg.»

Hør She Thinks I Still Care, eller We Must Have Been Out of Our Minds, som Jones også har fremført med Loretta Lynn.

Men kan kunne lage musikk det svingte av også, som f.eks. Why Baby Why og White Lightning.

Jones levde ut smerten han sang om, det sørgmodige ansiktsuttrykket ble et varemerket. I 1984, under et av mange forsøk på å bli rusfri, skal han ha sagt:

– Hele mitt liv har jeg rømt fra noe. Hvis jeg visste hva det var, kunne jeg kanskje løpt i riktig retning. Men det virker som at jeg alltid løper rett tilbake til det jeg rømte fra.

Fra bunn til topp

Fra laveste bunnivå klarte man å få Jones på beina for å motvillig spille inn sitt klassiske mesterverk. Jones var motvillig, han likte ikke låta. Men han lot seg overtale.

Resultatet ble en tidløs klassiker med en sentimental tekst på grensen til det patetiske, men som uansett fremføres med bravur av en fabelaktig vokalist med et bein i avgrunnen og et bein i himmelen.

George Jones ble i 1992 innvalgt i Country Music Hall of Fame. Han døde 26. april 2013 i Nashville.

Her kan du se og høre Jones fremføre He Stopped Loving Her Today, utgitt i april for nesten nøyaktig 40 år siden.