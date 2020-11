Del saken





Vi alle er forskjellige, noen ønsker seg hus og familie, andre vil utforske verden. Men de fleste av oss har håp om den gode og trygge kjærligheten.

Amerikanske forskere testet ut et bestemt gen, og fant ut at de som hadde genvariant GG lykkes mer i kjærlighet enn andre.

– Det overrasker meg ikke at gener kan styre hvor lykkelige vi er i et parforhold. Vi mennesker er født som delvis monogame på grunn av kjærlighetshormonet oxytocin, som er det som gjør at vi knytter oss til andre og binder oss til mennesker vi får kjærlighet fra, forteller Thomas Winther, som er familieterapeut og sexolog ved Curasenteret til KK.

Hormonet oxytocin inneholder blant annet genvariant GG, og har en sammenheng i menneskers evne til å binde seg til en partner.

– Fra forskning vet vi at det som kalles tilknytningmønster spiller en viktig rolle for om et forhold skal vare over tid. Tilknytningen vår kan beskrives som evnen til å skape dype følelsesmessige bånd, sier psykolog og sexolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi, Ingrid Blessom, og legger til:

– Det er viktig for å overleve, men også viktig for å gi oss en sterk følelse av selvtillit, god mental helse og motstandskraft under stress.

Trygghet er viktig for et stabilt kjærlighetsliv. Fra før har hormonet oxytocin vært satt i sammenheng med emosjonell stabilitet, empati og evne til å være sosial. Studien viser også at det spiller en rolle for hvor tilfreds man er i et ekteskap.

– Studien viser at genene våre er med å påvirke hvorfor noen gifter og forblir lykkelige sammen. Dermed er genene med å bestemme hvordan vi har det i våre relasjoner over tid, og det er ikke bare våre erfaringer og opplevelser med partneren som avgjør, sier Blessom.