Mange forbinder kanskje svart humor med pessimisme, men visste du at det også kan være et tegn på intelligens?

Coronaviruset preger nyhetsbildet, og selvsagt dukker det opp ulike former for morsomheter. Humor knyttes gjerne til dagsaktuelle begivenheter, og lite er mer aktuelt enn coronaepidemien nå.

Slik som denne, med teksten:

Allah: Tro på meg, så har du intet å frykte!

Coronavirus: Hold ølen min…

Allah – Corona: 0-1

Selv livet i konsentrasjonsleiren kan det lages humor av. «Livet er herlig» (La vita è bella) er en italiensk dramakomedie fra 1997 med Roberto Benigni i hovedrollen. Han hadde også regi og skrev manus. Filmen ble belønnet med tre Oscar: beste fremmedspråklige film, beste mannlige hovedrolle og best musikk.

Et annet velkjent eksempel: For 40 år siden ble en film om en fyr ved navn Brian forbudt i Norge. Monty Pythons «Life of Brian» ble beskyldt for å være blasfemisk. Humoren ble fullkommen da filmen senere ble tillatt vist på norske kinoer, med krav om at publikum ble opplyst om at Brian ikke egentlig var Jesus.

Sangen ovenfor ble forøvrig gitt ny tekst av supporterne til fotballaget Liverpool, i en grotesk hets av erkefienden Manchester United. Teksten henspeiler på flyulykken i 1958, da 23 mennesker, deriblant åtte av United-spillerne, døde i en flyulykke som var forårsaket av is på rullebanen i München:

Always look on the runway for ice

Svart humor er, ifølge Store norske leksikon, pessimistisk, ofte grotesk humor – en blanding av komikk og tragedie. Men svart humor trenger ikke å være like ondsinnet som eksemplet ovenfor.

Noen ser på slik galgenhumor, mørk humor eller svart humor som krenkende og upassende. Mens andre ser på slik humor som en nødvendig sikkerhetsventil som hjelper oss å takle hverdagen også i motgangstider.

Tegn på intelligens

Er du blant de sistnevnte er det et tegn på at du er intelligent. Det viser en studie fra januar 2017, utført av en gruppe forskere ved Det medisinske universitetet i Wien.

156 voksne mennesker ble forelagt 12 ulike tegninger fra Uli Steins bok «Das Schwarze Buch» (Den svarte boka). De som forsto humoren og synes tegningene var morsommere, var samtidig mer intelligente. De hadde dessuten høyere utdanning.

De som mislikte humoren var derimot mindre intelligente. I tillegg var denne gruppen mer aggressive og hadde flere humørsvingninger, skriver forskning.no, som har omtalt studien.

– Mens man ser en sammenheng mellom svart humor og intelligens, ser det ut som om aggresivitet og dårlig humør fører til at man får mindre glede ut av svart humor, skrev forskerne.

Ifølge hjerneforsker Christian Jarrett er dette i tråd med tidligere forskning som viser at det er en samvariasjon mellom IQ og sans for humor.

– Men denne studien motsier den vanlige oppfatningen om at folk som liker svart humor, er gretne og kanskje har et snev av sadisme i seg, skriver Jarrett på nettsiden Research Digest.

Galgenhumor var tema i den første delen av en podcast fra psykologisk.no.