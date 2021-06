Del saken





Under en av mine vandringer langs Akershuskaien la jeg merke til at vår stolte fullrigger lå med slagside og regnbueflagget i riggen. At skip ligger med slagside kan være et tegn på at noe er alvorlig galt. Jeg ringte derfor rederiet, som heldigvis kunne berolige meg: “Vi feirer «Skeiv måned»”, forklarte skipper Worse, rederiets mangeårige flaggkaptein.

Radich’en lå forresten med slagside mot venstre. Noe annet ville jo ha vært merkelig.

Ved første øyekast så det også ut som om blendahvite Christian Radich hindret seilasen for stedvis mer melaninrike Color Fantasy. I så fall et eklatant tilfelle av nautisk rasisme som Antirasistisk Senter umiddelbart burde gripe fatt i. Nærmere studier avslørte imidlertid at begge skip var fortøyd, og at de ble holdt adskilt av en solid kai. Med andre ord et tilfelle av god, gammeldags apartheid. Jeg senket skuldrene og fortsatte min vandring langs Akershuskaien.