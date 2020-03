Del saken





Med landets viktigste øyeavdeling nede for telling og også andre øyeklinikker som er rammet, frykter Blindeforbundet at pasienter ikke får nødvendig øyebehandling.

– Jeg tenker veldig mye på de pasientene som nå får utsatt behandlingstimen de lenge har ventet på, og de som kanskje ikke får raskt hjelp ved ulykker eller akutt øyesykdom, sier generalsekretær Karsten Aak, som selv er sterkt svaksynt.

Unntaktstilstand i øyebehandlling

Forrige uke var mellom 1000 og 2000 personer innom øyeavdelingen på Ullevål. Det sier litt om hvor mange det er som har behov for oppfølging for øyelidelser.

– Som synshemmedes organisasjon er vi selvsagt bekymret for at denne unntakstilstanden skal gå utover pasienter som trenger behandling for sine øyelidelser, og som kan resultere i at de mister synet, sier Aak og understreker at han også føler med ansatte ved øyeavdelingen som har blitt så hardt rammet.

Blindeforbundet iverksetter forebyggende tiltak

Generalsekretæren sitter selv i karantene hjemme i Åndalsnes etter at han og fire andre fra Blindeforbundet var i møte med øyelegen som først ble smittet.

– Det er en spesiell situasjon å være i. Jeg holder meg stort sett inne og jobber hjemmefra. Jeg er glad for at ingen av oss som deltok i møtet per i dag har symptomer på sykdom.

– Blindeforbundet iverksetter nå forebyggende tiltak ved alle våre syn- og mestringssentre og øvrige lokaliteter. Vi oppfordrer alle ansatte om å være ekstra påpasselig med håndhygiene og renhold, og ellers følge myndighetenes oppfordringer, sier Aak.