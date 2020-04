Del saken





Ordfører Kristin Strømskag og et enstemmig formannskap sier ja til å utvide bevillingen til Bryggeriet Frøya, slik at de kan drive med nettsalg og levering av øl i koronakrisen.

Dette skriver Frøya Nyheter.

– Øl til folket, sier jeg bare, sier ordfører Kristin Strømskag (H), og smiler.

Dermed kan Bryggeriet Frøya sørge for nettsalg og utkjøring av øl til øltørste folk som kjeder seg i karantene. Vedtaket i formannsskapet var enstemmig. Bryggeriet er et lokalt mikrobryggeri som lager håndverksøl med inspirasjon fra kystkulturen.

– Vi er opptatt av å legge til rette for at lokalt næringsliv skal kunne overleve gjennom denne koronakrisen. Akkurat nå er det vår oppgave å utvide regelverket slik at vi tar vare på våre lokale aktører, mener Strømskag.

– Dette er en gladsak. Vi er absolutt for, sa Berit Flåmo, på vegne av Arbeiderpartiet.

Også Senterpartiet støtter vedtaket fullt ut. Den utvidede skjenkebevillingen gjelder ut september 2020.

Samtidig melder lokalavisen at SalMars konsernsjef Gustav Witzøe bruker 5,1 millioner kroner på en påskegave til alle sine ansatte, som får 3000 kroner hver i form av et gavekort som skal brukes lokalt, for å støtte lokale handelsbedrifter. Noen av disse pengene kan kanskje brukes til å kjøpe øl?

Ifølge kommunedirektør Beathe Sandvik Meland skal en eventuell forlengning av ordningen vurderes til høsten.