– Jeg møtte for første gang noen som lignet på meg, det gjorde de faktisk.

– Det å være adoptert har gjort at jeg har et perspektiv på tilværelsen, samfunnet og livet som jeg ellers ikke ville hatt. Samfunnet mottar en på et helt annet vis enn hvis en er hvit, og det er klart det former en, sier den folkekjære Debatten-programlederen Fredrik Solvang til TV 2 God Morgen Norge. Han forteller at både han og mange andre adopterte har vokst opp og ofte tenkt at de skulle ønske de var hvite.

Han forteller om da han som 16-åring reiste til Korea og for første gang møtte sin biologiske familie. De som en gang måtte adoptere ham bort.

– Det var det sykeste og beste jeg har gjort. Det var helt fantastisk. Jeg møtte for første gang noen som lignet på meg, det gjorde de faktisk, sier Solvang med et stort smil.

Hos sine biologiske foreldre fikk han svar på mange spørsmål.

– Det var egentlig veldig vondt, for det var en tung historie bak at de hadde adoptert meg vekk. Så det var veldig sårt også, sier han.