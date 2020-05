Del saken





7. mai feiret jeg min fødselsdag, jeg er nå 52 år gammel. Frank Zappa var 52 år gammel da han døde 4. desember 1993.

Siden Zappa er mitt største musikalske idol, så slo tanken meg: Hva har jeg oppnådd på mine 52 år?

Noe bra er det jo: Jeg har en flott familie, to friske sønner. Vi bor fint, og har lite gjeld. Jeg har utdannelse og jobb, er relativt frisk og egentlig lite å klage over. Men hvis jeg forsvinner eller dør i morgen, så er det tross alt uvesentlig for de fleste i verden.

Jeg har skrevet om Zappa før, men han har hatt så stor betydning for meg personlig at jeg bruker denne musikkspalten på å hylle ham med et par anekdoter.

Les også: Frank Zappa: Et musikalsk geni

Zappa var en sterk kritiker av det republikanske partiet. Mange trodde derfor at han var sosialist. Men han nektet selv på dette, og sa:

«Socialism will never work. Because people like to own stuff.»

Fokuset på eiendomsretten og hans enorme arbeidsmoral tegner mer et bilde på en slags anarko-kapitalist. Det samme bildet fremtrer ved hans innsats for ytringsfriheten. Men først og fremst var han en kunstner, som følte en sterk forpliktelse overfor sine kunder/fans. Noe som fremgår bra i denne animerte filmen:

Det er virkelig interessant å se hvor respektert han var i USA, denne nasjonen, som ofte fremstilles som kulturens søppelhaug. Zappa var stamgjest på de største talkshows, og ble behandlet med dyp respekt av figurer som Letterman. Selv om han diskuterte uforståelig temaer som Brown lipstick in a corporate suite. Dette til tross for at han var en artist som sjelden toppet hitlistene. Faktisk var hans samarbeid med datteren Moon Unit på låten Valley Girl hans største hit i USA, med en 32. plass på den amerikanske listen. Moon Unit var 13 år når låta ble innspilt, og sangen handlet om hennes hjernedøde klassevenninner i San Fernando Valley.

Parallellen til den mer moderne Selfie er påtagelig.

Velkjente Bobby Brown Goes Down var en stor hit i Norge, men ikke i USA. Teksten ble kanskje for drøy, med linjer som:

Womans liberation

Came creeping all across the nation

I tell you, people, I was not ready

When I fucked this Dyke by the name of Freddi!

She made a little speech then,

Oh she tried to make me say when

She had my balls in a vice but she left the dick,

I guess it’s still hooked on but now it shoots to quick!

Zappa hadde fire barn, med de mildt sagt spesielle navnene Moon Unit, Dweezil, Ahmet og Diva. Ahmet ble mobbet på skolen, og ble kalt «Ahmet Vomit». Han skiftet derfor navn til Rick… Det varte ikke lenge!

Zappa var en samfunnskritiker og debattant med et sterkt politisk engasjement, og i 1991 møtte han blant andre Tsjekkoslovakias nyutnevnte president Václav Havel og ble mottatt som en folkehelt etter kommunismens fall. Zappa talte også i Kongressen i 1985 mot PMRC (The Parents Music Resource Center), hvor han argumenterte mot sensurering av musikktekster. Men selv om PMRC ble ledet av Tipper Gore, ble Zappa behandlet med dyp respekt av hennes ektemann, velkjente Al Gore.

Zappa har gater oppkalt etter seg i hjembyen Baltimore og i Berlin. Han er beæret med en byste i Litauens hovedstad Vilnius. Han var elsket i Øst-Europa, og ble et symbol for frihetskampen som endte med murens fall.

Mitt klipp i dag er passende: Et klipp fra Zappas aller siste opptreden, i Praha, med et svært entusiastisk publikum og Václav Havel tilstede. Zappa var allerede preget av sykdommen som senere tok livet av ham, og sier innledningsvis:

«Dette er første gangen jeg har hatt en grunn til å plukke opp gitaren på tre år.»

Dette er nok ikke et musikalsk høydepunkt for Frank Zappa, men allikevel verdt å lytte til. Men det handler om frihet, og er en passende sak i dag, hvor vi i Norge feirer vår egen frigjøringsdag. Stemningen i salen er elektrisk, Zappa er synlig rørt, og med sigaretten på sin faste plass presterer han en gitarsolo som få i verden kan gjøre på ren improvisasjon.

Gratulerer med frigjøringsdagen, og se Frank Zappa i Praha i 1991. RIP.